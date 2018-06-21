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21.06.2018 11:40
Рубрика: Экономика

Глава Минтранса войдет в новый состав совета директоров РЖД

Текст: Татьяна Шадрина
Минэкономразвития одобрило предложение по вхождению главы Минтранса Евгения Дитриха в состав совета директоров РЖД. Эту информацию сегодня подтвердил сам министр транспорта.
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"Крупнейшая корпорация, большой, большой оператор. Предложения по введению в состав Совета директоров главы Минтранса показывает растущую значимость железнодорожного комплекса", - сказал Дитрих. Учитывая это, ее деятельность надо "специальным образом мониторить и контролировать", считает он.

До этого глава Минтранса не входил в состав совета директоров РЖД, интересы ведомства представлял замминистра, курирующий вопросы железнодорожного транспорта.

"Кандидатура в новый состав совета директоров предложена, правительство оформляет документы", - сказал министр.

Экономика Транспорт Железные дороги

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