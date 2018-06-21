Госдума приняла меры против пиара со стороны депутатов

Госдума приняла меры против парламентариев, присоединяющихся к авторскому коллективу законопроектов из пиар-соображений. Нижняя палата сократила срок, в рамках которого можно войти в состав авторов. Теперь надо уложиться за два дня. Соответствующие изменения в регламент ГД поддержаны на заседании нижней палаты.

Действующий регламент ограничивает время для присоединения сроком предварительной рассылки законопроекта - как правило, это 30 дней.

Поправку подписали представители всех фракций. Согласно предложению, дополнение состава авторов внесенного законопроекта будет допускаться в течение двух рабочих дней со дня направления поправок в профильный комитет, уточнил один из авторов, первый замглавы думских единороссов Андрей Исаев.

По его словам, справедливо, когда в число авторов входят парламентарии, которые ранее разрабатывали близкие законопроекты, то есть работали над той же проблемой. Кроме того, бывают политические ситуации, когда фракция или ГД в целом выступают единым фронтом - тогда большой авторский коллектив тоже оправдан. Например, таким образом общую позицию депутаты продемонстрировали в ситуации с "законом Димы Яковлева".

"Но бывают другие ситуации, когда депутаты Государственной Думы присоединяются к разным законопроектам, в том числе не лежащим в сфере их прямой деятельности и интересов", - заявил Исаев. Он добавил, что потом нередко такие примкнувшие не могут даже адекватно прокомментировать законопроекты. Это создает и организационные сложности. Часто возникает необходимость перевнести законопроект по тем или иным причинам.

"Перевнос предполагает решение всех авторов, и бывает страшная ситуация, когда под законопроектом подписалось сто человек", - сказал представитель "ЕР", добавив, что в результате, порой, на месяцы затягивается процедура сбора необходимых подписей.

"Кто отслеживает ситуацию, безусловно, своим правом воспользуется. Но это облегчает нашу с вами работу по продвижению законопроектов", - добавил Исаев.

Глава комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова подтвердила, что сложности, о которых говорил ее коллега, нынешняя практика действительно создает.

По ее словам, введение новых правил снимет "искусственные барьеры над продолжением работы законопроекта, в том числе и в части его оперативности".

Справоросс Валерий Гартунг высказал мнение, что два дня - это все же мало ввиду командировок народных избранников, но поддержал концепцию изменений. "Когда у нас законопроекты вносятся авторами, которых там по сто депутатов - да, но явно, что эти сто человек точно не работали. Потому что даже помещение такое надо найти, чтобы они вместе собрались и обсудили это. Видно, что это фикция, и здесь нужно наводить порядок", - согласен он.

"Поправка, которую предлагает Андрей Исаев вместе со своими коллегами по фракциям, делает законодательство авторским, - подытожил спикер Госдумы Вячеслав Володин. - Это серьезный шаг к тому, чтобы законодательные инициативы имели своего автора, имели свое депутатское лицо".

"Подобного рода мера должна дисциплинировать депутатов", - прокомментировал "РГ" нововведение политолог Алексей Мухин. По его словам, изменив процедуру, Госдума хочет прекратить проявления самопиара со стороны депутатов. "Ведь если у законопроекта большой резонанс, то у депутатов возникает соблазн приобщиться к нему, чтобы напомнить о себе публике, - добавил политолог. - Таких рыб-прилипал немало. И Госдума, заботясь о своем имидже, приняла такую поправку".