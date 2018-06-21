Как делается фейковая новость

Чемпионат мира по футболу в России заслужил восхищенные эпитеты даже в западной прессе, которая в преддверии ЧМ-2018 была настроена по отношению к стране-организатору очень агрессивно. Очередной удар по нашим недоброжелателям был сделан коллегами из немецкого журнала "Штерн".

Они обнаружили, что фотография с мертвыми собаками, якобы отравленными в России незадолго до чемпионата мира по футболу, оказалась грубой подделкой.

Немцы со ссылкой на исследовательский центр Correctiv сообщили, что фото на самом деле было сделано... в пакистанском городе Карачи в 2016 году.

В обрезанном виде этот снимок в качестве иллюстрации к материалу об убийстве собак в России использовали не только многие блогеры, но и агентство France-Presse!

А ведь на оригинале в верхней части изображения можно заметить многочисленных моторикш, а также рекламу на языке урду...

Ранее подобными "новостями" радовал своих зрителей канал Би-би-си, подготовивший фильм про страшных русских хулиганов, которые жаждали крови иностранных фанатов.

Творчество британцев высмеяли их собственные фанаты, которые в восторженных тонах рассказывают о российском гостеприимстве в социальных сетях и новостных сюжетах.

А вот на "утку" от издания The Mail on Sunday, которое вышло с материалом, где утверждалось, что ФИФА якобы расследует применение российскими футболистами допинга накануне старта чемпионата мира по футболу 2014 года в Бразилии, жестко отреагировали в ведомстве Джанни Инфантино.

В специальном заявлении Международной федерации футбола черным по белому было сказано, что все 23 российских футболиста, входивших в заявку национальной сборной на ЧМ-2014 в Бразилии, успешно прошли допинг-тест, а запрещенных препаратов в их организме обнаружено не было.

Не исключено, что до завершения турнира в России мы еще столкнемся с попытками информационных вбросов, но, как считает глава Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, нет сомнений, что первенство мира станет для иностранных туристов "прививкой от русофобии". По словам депутата, тот положительный заряд, который получают гости России во время чемпионата мира, позволит им больше никогда не верить антироссийской пропаганде.

Dogs killed in Russia before 2018 FIFA World Cup. Enjoy the football! pic.twitter.com/mLxat6tuV4 — O.Branashko (@AOleksiy) June 15, 2018