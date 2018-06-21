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Кевин Спейси не прощен, но на большие экраны вернется

Новость 21.06.2018, 13:18 | Текст: Олег Усков

Кевин Спейси, обвиненный в десятках случаев сексуальных домогательств к мужчинам и ряде изнасилований, включая половой террор в отношении несовершеннолетних, вновь появится на больших экранах.

Как пишет THR, независимая компания-дистрибьютор VerticalEntertainment приняла решение выпустить в прокат картину с участием опального Спейси "Клуб миллиардеров" (Billionaire Boys Club). С той аргументацией, что из-за проступков одного актера не должны теперь страдать все.

Фото: Предоставлено группой компаний Viasat
Опубликован первый тизер нового "Карточного домика" без Кевина Спейси

При этом представитель Vertical подчеркивает, что ни о каком оправдании Спейси речи, разумеется, не идет. И они в таких случаях всегда однозначно на стороне предполагаемых жертв. А данное решение - плод нелегких размышлений. Но работа множества - сотен - людей, актеров и остальной съемочной группы была проделана, и теперь зритель должен увидеть плод их усилий.  

Billionaire Boys Club выйдет в ограниченный прокат в августе.   

Ленту по собственному сценарию поставил Джеймс Кокс ("Шоссе", "Простые истины").

Помимо Спейси, у которого роль второго плана, в картине снялись Тэрон Эджертон, Эмма Робертс, Сьюки Уотерхаус, Кэри Элвис, Энсел Элгорт, Розанна Аркетт и Джадд Нельсон.

В центре истории - афера, которую в Лос-Анджелесе восьмидесятых попыталась провернуть группа молодых людей. С не самыми блестящими последствиями.

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