Мохамед Салах: В сборной Египта нет разногласий

Египтяне лишились шансов на выход в плей-офф чемпионата мира-2018, проиграв Уругваю (0:1) и России (1:3). После этого СМИ сообщили, что главный тренер африканской команды Эктор Купер будет уволен из-за неудовлетворительных результатов, а затем поползли слухи о внутреннем в конфликте в сборной.

Сообщалось, в частности, что его спровоцировал сам Салах, выразив недовольство организацией подготовки национальной команды к турниру. Якобы, он возмутился тем, что футболистам мешали тренироваться артисты и деятели шоу-бизнеса, которых пригласила Египетская футбольная ассоциации. Однако игрок поспешил опровергнуть эту информацию.

"В сборной Египта мы все вместе, между нами нет никаких разногласий, - написал в своем Twitter Салах. - Мы держимся друг за друга, у нас хорошие отношения".

Лидер "Ливерпуля" стал автором единственного гола сборной Египта на ЧМ-2018 - он поразил ворота сборной России, реализовав пенальти. В заключительном туре группового этапа команда Эктора Купера, уже лишенная турнирной мотивации, сыграет с Саудовской Аравией.