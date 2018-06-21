Мохамед Салах: В сборной Египта нет разногласий
Египтяне лишились шансов на выход в плей-офф чемпионата мира-2018, проиграв Уругваю (0:1) и России (1:3). После этого СМИ сообщили, что главный тренер африканской команды Эктор Купер будет уволен из-за неудовлетворительных результатов, а затем поползли слухи о внутреннем в конфликте в сборной.
Сообщалось, в частности, что его спровоцировал сам Салах, выразив недовольство организацией подготовки национальной команды к турниру. Якобы, он возмутился тем, что футболистам мешали тренироваться артисты и деятели шоу-бизнеса, которых пригласила Египетская футбольная ассоциации. Однако игрок поспешил опровергнуть эту информацию.
"В сборной Египта мы все вместе, между нами нет никаких разногласий, - написал в своем Twitter Салах. - Мы держимся друг за друга, у нас хорошие отношения".
Лидер "Ливерпуля" стал автором единственного гола сборной Египта на ЧМ-2018 - он поразил ворота сборной России, реализовав пенальти. В заключительном туре группового этапа команда Эктора Купера, уже лишенная турнирной мотивации, сыграет с Саудовской Аравией.
Испания победила Иран и догнала Португалию в группе на ЧМ-2018 20.06.2018
Сборная Испании по футболу в матче чемпионата мира-2018 одержала победу над командой Ирана со счетом 1:0. Подопечные Фернандо Йерро, набрав четыре очка, догнали в турнирной таблице группы В Португалию
Сборная России официально оформила выход в плей-офф ЧМ-2018 20.06.2018
Сборная России официально стала участником 1/8 финала домашнего чемпионата мира по футболу. Это произошло после того, как уругвайцы одержали победу над Саудовской Аравией со счетом 1:0
Уругвайцы победили Саудовскую Аравию благодаря голу Суареса 20.06.2018
Сборная Уругвая одержала победу над командой Саудовской Аравии в матче чемпионата мира. Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 1:0. В итоге Уругвай вместе со сборной России досрочно вышел в плей-офф турнира