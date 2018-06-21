Москалькова призвала искоренить практику арестов за кражу пачки сигарет

Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова в ходе выступления в Госдуме дала ряд рекомендаций, которые касаются ареста и содержания под стражей.

В частности, они призвала изменить практику, при которой под арест отправляют людей, которым инкриминируют малозначительные преступления вроде кражи пачки сигарет.

Она рассказала, что недавно в одном из СИЗО к ней обратился человек, который совершил такое нарушение и был заключен под стражу.

- Я прочитала его обвинительное заключение: общее предъявленное обвинение на 32 рубля! - сказала Москалькова, добавив, что такие случаи не единичные.

Также, по ее словам, необходимо решить вопрос о неограниченном нахождении граждан под стражей после окончания расследования их дел. Дело в том, что срок нахождения под стражей в период следствия не должен превышать 18 месяцев, но после того, как начинается ознакомление с делом, этот срок никак не ограничен.

Отметим, что ранее Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, благодаря которму изменяется порядок зачета времени содержания лица под стражей. В частности, предполагается приравнять один день в СИЗО к полутора дням в колонии.