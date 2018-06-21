Названы основные варианты роста добычи в рамках ОПЕК+

Самый популярный вариант наращивания добычи, который обсуждается среди участников глобального соглашения ОПЕК+, - это миллион баррелей в сутки от текущего уровня. Об этом сообщил министр нефти и газа Омана Мохаммед Хамад аль-Румхи.

Среди других предложений - рост добычи на 800 тысяч баррелей и на полтора миллиона баррелей, рассказал аль-Румхи, передает "Интерфакс". Например, Иран уже заявил, что готов одобрить показатель роста 700 тысяч баррелей, но только в случае, если ОПЕК выступит с осуждением санкций США против Ирана, передает ТАСС со ссылкой на источник в одной из делегаций.

Увеличить добычу на полтора миллиона баррелей предлагали Россия и Саудовская Аравия, однако пока этот вариант некоторым участникам ОПЕК+ видится избыточным. Решение будет принято на общем заседании министров 23 июня. "Будем искать компромисс", - сказал журналистам 21 июня министр энергетики РФ Александр Новак.