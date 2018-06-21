Новые сверхточные снайперские винтовки поступили в сирийскую армию

Продемонстрированные винтовки, по всей видимости, являются вариантами 12,7-мм иранской винтовки AM-50, которые, в свою очередь, скопированы с австрийской Steyr HS-50.

С помощью такого оружия возможно поражение противника на дистанции более 1200 м. Длина ствола - 913 мм. Начальная скорость пули - 850 м/с. Скорострельность 3-5 выстрелов в минуту.

AM-50 уже длительное время применяется в сирийской войне, она достаточно неплохо себя зарекомендовала. Для нее созданы оптические и ночные тепловизионные прицелы.

Судя по размещенным фотографиям, сирийским оружейникам удалось выпустить значительное количество такого оружия. Правда, некоторые эксперты считают, что САР осуществляет только сборку из поставленных Ираном комплектующих.

Как бы то ни было, новое высокоточное оружие значительно повысит возможности снайперских подразделений.

Сирийская армия ведет достаточно активную снайперскую войну. По некоторым данным, до сих пор наиболее распространенными образцами продолжают оставаться советские снайперские винтовки Драгунова - СВД.

У элитных подразделений Республиканской гвардии еще до войны появились российские винтовки ВСК-94 и крупнокалиберные ОСВ-96. Уже в ходе боевых действий в войска поступили МЦ-116М и упомянутые выше иранские AM-50.