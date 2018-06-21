Партия Нила Ушакова оспорила в КС отказ от обучения на русском языке

Новости

Медведев: Пенсионная реформа сбалансирует бюджет Пенсионного фонда России 14:16
В Ростове суд отказал вдове Цапка снять арест с 6 млн долларов 14:15
Глава департамента образования Севастополя уволился после ЧП в лагере 14:15
Акционирование "Почты России" начнется в октябре 14:09
ЕК открыла расследование по поставкам катарского газа в Европу 14:00
Танк Т-72 станет брендом 13:58
В Кремле подтвердили визит советника по нацбезопасности США в РФ 13:57
Российский флот может лишить США связи 13:53
У берегов Крыма нашли затонувший пароход с картинами 13:48
В Петербурге фанаты устроили парад флагов 12 стран-участниц ЧМ 13:38
Уральские врачи спасли младенца весом 370 граммов 13:37
Крокодил девять лет прожил в мясном отделе камчатского рынка 13:35
Фермеры смогут строить дома на землях сельхозназначения 13:30
Регионы включились в работу по образованию "дачных участков" для голосования 13:28
На алтайском хлебозаводе произошел пожар 13:27
ФАС оштрафовала российскую "дочку" LG за координацию цен на смартфоны 13:24
Пресс-секретарь сборной Ирана попал в больницу после матча с Испанией 13:24
Кевин Спейси не прощен, но на большие экраны вернется 13:18
Новый "Котенок с улицы Лизюкова" победил на фестивале в Израиле 13:05
Видео: Над Центральной Россией пролетел метеорит 13:04
Бывший зампред рязанского правительства осужден за взятку 13:01
Новые ВПП в московских аэропортах достроят к концу года 13:00
Рамос: Марадона отстает от Месси на несколько световых лет 12:54
Дени Вильнев и критики расхвалили продолжение "Убийцы" 12:52
Лукашенко назвал торгово-экономические отношения основой партнерства с ЕС 12:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Как России не отстать в цифровой гонке
Как России не отстать в цифровой гонке
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
21.06.2018 13:38
Рубрика: В мире

Партия Нила Ушакова оспорила в КС отказ от обучения на русском языке

Текст: Юрий Сизов
Спустя почти три месяца после одобрения президентом Латвии Раймондом Вейонисом 2 апреля поправок к закону о практической ликвидации школ национальных меньшинств, парламентская фракция партии Нила Ушакова вспомнила, что и до очередных ристалищ за депутатские кресла тоже остался всего один календарный квартал.

Пора - в атаку, и фракция "Согласие" в сейме решила попытаться оспорить в Конституционном суде ЛР и сами поправки, и вытекающий из них окончательный переход на обучение только на государственном языке в средних школах, сообщает Delfi.

В заявлении партии для СМИ говорится, что она оспаривает соответствие Конституции и международным обязательствам Латвии поправок, которые "ликвидируют билингвальное образование в средней школе и резко сужают использование языков меньшинств в основной школе". Податели иска считают, что "данные поправки к закону об образовании противоречат статьям 1, 91, 112 и 114 Конституции".

Парламентская фракция полагает, что столь важные вопросы нельзя решать в предвыборный период и в рамках политических дебатов - здесь требуется серьезное юридическое обсуждение на основании международных обязательств, традиций Латвийской Республики и опыта других стран Европы.

Банковский саботаж предложили спецслужбы для уничтожения русского языка в Латвии

Следует напомнить, как уже сообщала "РГ", месяцем раньше под обращением к премьер-министру и парламенту Латвии по поводу поправок, принятых к закону "Об образовании", поставили свои подписи свыше 100 депутатов Европейского парламента. В документе осуждалась фактическая ликвидация обучения на русском языке в школах национальных меньшинств и требовался пересмотреть этого антиконституционного закона.

Инициаторами обращения выступили тогда депутаты Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов и Андрей Мамыкин. В документе подчеркивалось, что русские - одно из традиционных лингвистических меньшинств Европейского союза, и власти должны соблюдать их права. Авторы обращения напоминали, что "Рамочная конвенция о защите прав национальных меньшинств", ратифицированная, в том числе, Латвией, предусматривает, что при значительном спросе обучение должно проводиться на родном языке. А такой спрос со стороны русскоязычных жителей Латвии, безусловно, есть.

 Кроме того, в резолюции ЕП 2004 года, принятой перед вступлением Латвии в Европейский союз, оговаривается необходимость преподавания и проведения экзаменов на родном языке. Эти рекомендации, по мнению Мамыкина и Митрофанова, актуальны до сих пор.

В мире Европа Латвия

Главное сегодня

Чемпионат мира по футболу - 2018
Специальный проект
Чемпионат мира по футболу - 2018
Трамп вновь заявил о желании поладить с Россией
Дмитрий Козак: Нефтяники недополучают до 1 миллиарда рублей в день
Российский телеведущий погиб в Колумбии
В Совфеде прокомментировали слова Кикабидзе о Советском Союзе