Партия Нила Ушакова оспорила в КС отказ от обучения на русском языке

Спустя почти три месяца после одобрения президентом Латвии Раймондом Вейонисом 2 апреля поправок к закону о практической ликвидации школ национальных меньшинств, парламентская фракция партии Нила Ушакова вспомнила, что и до очередных ристалищ за депутатские кресла тоже остался всего один календарный квартал.

Пора - в атаку, и фракция "Согласие" в сейме решила попытаться оспорить в Конституционном суде ЛР и сами поправки, и вытекающий из них окончательный переход на обучение только на государственном языке в средних школах, сообщает Delfi.

В заявлении партии для СМИ говорится, что она оспаривает соответствие Конституции и международным обязательствам Латвии поправок, которые "ликвидируют билингвальное образование в средней школе и резко сужают использование языков меньшинств в основной школе". Податели иска считают, что "данные поправки к закону об образовании противоречат статьям 1, 91, 112 и 114 Конституции".

Парламентская фракция полагает, что столь важные вопросы нельзя решать в предвыборный период и в рамках политических дебатов - здесь требуется серьезное юридическое обсуждение на основании международных обязательств, традиций Латвийской Республики и опыта других стран Европы.

Следует напомнить, как уже сообщала "РГ", месяцем раньше под обращением к премьер-министру и парламенту Латвии по поводу поправок, принятых к закону "Об образовании", поставили свои подписи свыше 100 депутатов Европейского парламента. В документе осуждалась фактическая ликвидация обучения на русском языке в школах национальных меньшинств и требовался пересмотреть этого антиконституционного закона.

Инициаторами обращения выступили тогда депутаты Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов и Андрей Мамыкин. В документе подчеркивалось, что русские - одно из традиционных лингвистических меньшинств Европейского союза, и власти должны соблюдать их права. Авторы обращения напоминали, что "Рамочная конвенция о защите прав национальных меньшинств", ратифицированная, в том числе, Латвией, предусматривает, что при значительном спросе обучение должно проводиться на родном языке. А такой спрос со стороны русскоязычных жителей Латвии, безусловно, есть.

Кроме того, в резолюции ЕП 2004 года, принятой перед вступлением Латвии в Европейский союз, оговаривается необходимость преподавания и проведения экзаменов на родном языке. Эти рекомендации, по мнению Мамыкина и Митрофанова, актуальны до сих пор.