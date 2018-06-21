Пять человек погибли при наезде грузовика на пешеходов в Мексике

Грузовой автомобиль врезался в группу людей в штате Чьяпас на юге Мексики. По меньшей мере пять человек погибли и 11 пострадали.

ДТП произошло в среду на въезде в город Тустла-Гутьеррес, передает ТАСС. Трейлер протаранил несколько машин, после чего сбил группу людей, которые ждали автобус на обочине дороги.

Пострадавшие были госпитализированы. Данных об их состоянии пока нет.

Предположительно, у грузовика отказали тормоза. Водитель трейлера получил легкие травмы. В ближайшее время он даст показания.