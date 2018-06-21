Питер Фонда извинился за угрозы в адрес семьи президента США

Американский актер Питер Фонда извинился за свое сообщение в Twitter о семье президента США Дональда Трампа. По его словам, этот "крайне неуместноый и вульгарный" твит стал реакцией на "ужасные вещи", которые он увидел по телевизору.

"Как и многие американцы, я очень возмущен и растерян по поводу ситуации с детьми, которых разделяют с родителями на границе, но я зашел слишком далеко, - цитирует ТАСС слова актера. - Я приношу свои искренние извинения семье за то, что я сказал, и за ту боль, которую причинили мои слова".

Ранее Фонда призвал вырвать сына американского президента Бэррона Трампа "из рук его матери и поместить в клетку с педофилами", чтобы посмотреть, сможет ли его мать Меланья Трамп сопротивляться своему мужу. Вскоре стало известно, что супруга главы Белого дома обратилась в Секретную службу США в связи с угрозами.