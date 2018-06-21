Недавно была запущена трансграничная платформа интернет-торговли для продаж корпоративным клиентам в странах ШОС. По мнению аналитиков, она поможет укрепить доверие и партнерство между странами - участницами организации, а также стимулировать торговлю и инвестиции.

Покупатель из России подписывает квитанцию о покупке товара из китайского интернет-магазина JD. Фото: Синьхуа

Платформа для продаж корпоративным клиентам будет задействовать такие технологии, как блокчейн, "интернет вещей", облачные вычисления и большие данные, чтобы обеспечить поддержку высококачественным продуктам в области сельского хозяйства, энергетики, производства механизмов и новых материалов.

Однако одних технологий недостаточно: по словам аналитиков, необходимо приложить больше усилий, чтобы ускорить развитие трансграничных платежей, платформ для расчетов, систем кредитных и факторинговых операций. Также предстоит исследовать большое количество финансовых продуктов, подходящих странам - участницам Шанхайской организации сотрудничества.

Кроме того, как отмечают аналитики, необходимо создать фонд под руководством правительств стран - участниц ШОС, чтобы удовлетворить потребности в инвестициях и финансовых услугах предприятий.

Также странам - участницам организации необходимо разработать стандарты систем снабжения, продовольственной безопасности и производства продуктов питания.

В 2015 году премьер-министр КНР Ли Кэцян предложил создать союз интернет-торговли в рамках ШОС, чтобы облегчить межгосударственную электронную торговлю. Предполагается, что союз упростит процедуры таможенной очистки в сфере трансграничной интернет-торговли и расширит масштабы логистики.

В 2017 году объем трансграничных онлайн продаж в Китае вырос на 23,5 процента

План по развитию первой демонстрационной зоны торгово-экономического сотрудничества в городе Циндао, где проходил 18-й саммит Шанхайской организации сотрудничества, был частично выполнен. Эта зона поможет государствам - участникам организации упростить сотрудничество и создать новую платформу для торговли на мировом рынке. Чтобы укрепить экономическое и торговое сотрудничество между членами ШОС, будут созданы зарубежные технологические и конструкторские базы, логистические парки и трансграничные платформы интернет-торговли.

По данным консультационной компании iiMedia Research, в прошлом году объем трансграничных онлайн продаж в Китае вырос на 23,5 процента и достиг 6,3 триллиона юаней (953 миллиардов долларов). А по оценкам компании-исследователя рынка eMarketer, к 2020 году четверть населения Китая, или больше половины онлайн-покупателей страны, будут приобретать товары с трансграничных рынков напрямую, на зарубежных сайтах или через третьих лиц.

"Трансграничная интернет-торговля в Китае развивается стремительно, - подтверждает глава шанхайской консалтинговой компании Wanqing Consultancy Лу Чжэньван. - А логистика и система грузовых перевозок между странами ШОС улучшилась, что, в свою очередь, придаст импульс экономическому и торговому сотрудничеству между Китаем и другими странами - участницами организации".

Создание союза интернет-торговли в рамках ШОС поспособствует уничтожению торговых барьеров, добавил Лу. Некоторые проблемы, возникающие, например, из-за разных форм приема платежей и расчетов в странах - участницах организации, все еще требуют решения.