Путин встретился с Блаттером

В Кремле подтвердили, что накануне президент России Владимир Путин общался с бывшим главой ФИФА Йозефом Блаттером.

"Это была частная встреча", - уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Никаких деталей мы вам представить не можем, - сказал представитель Кремля. - У президента случаются частные встречи".

Ранее Блаттер рассказал ТАСС, что встреча состоялась вчера вечером.

"Мы немного поговорили, в частности, вспомнили события 2 декабря 2010 года. Тогда он был председателем правительства. Ему сообщили, что Россия получила право проведения чемпионата мира, и он сразу же прилетел в Цюрих, где провел пресс-конференцию", - заметил он.

"Обсудив те события, мы говорили только о чемпионате мира", - уточнил Блаттер.