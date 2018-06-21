Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко побывал с рабочим визитом в КНР. За несколько дней глава региона посетил Пекин, Чанчунь и Харбин, где встретился с представителями власти, бизнеса, принял участие в крупных международных мероприятиях. Первыми итогами поездки стали подписанные договоренности о создании в крае предприятий с китайскими инвестициями в области инфраструктуры, энергетики, добывающих и обрабатывающих производств, где будут созданы сотни рабочих мест для жителей края.

На 29-й Харбинской международной торгово-экономической ярмарке врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко (в центре) рассказал о действующих в регионе предприятиях и туристическом потенциале края. Фото: Пресс-служба администрации Приморского края

Связать воедино

Несколько масштабных инфраструктурных проектов глава региона обсудил в Пекине с Ма Ли, вице-президентом Китайской железнодорожной корпорации (China Railway Group Limited). Она реализует проекты в 70 странах. Один из самых важных - российский: скоростная железная дорога Москва - Казань.

В Приморье компания намерена участвовать в создании международных транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2". В планах инвесторов - построить участок дороги от Владивостока до порта Восточный. Меморандум об этом Андрей Тарасенко подписал в феврале.

Как отметил Ма Ли, компания очень серьезно относится к российскому рынку, а особенно ей интересен развивающийся Дальний Восток.

- Мы хотим помочь построить участок дороги и готовы участвовать в создании инфраструктуры, - отметил он.

Глава Приморья предложил рассмотреть еще три крупных инфраструктурных проекта. Первый - строительство железнодорожной ветки к порту Зарубино. Хаб является частью МТК "Приморье-2", благодаря ему китайская провинция Цзилинь сможет транспортировать грузы через российские гавани. Второй - строительство низководного моста из Владивостока в Славянку, где также будет создан порт, специализирующийся на перевалке агропромышленных грузов. Прямое сообщение между ними позволит перевозчикам сократить путь на 240 километров.

Оба этих проекта будут работать не только на экономику Приморья, но и на жителей края, заинтересованных в транспортной доступности территорий региона. Реализация третьего - строительства скоростной железной дороги между Муданьцзяном и Владивостоком - может открыть новые перспективы в развитии туризма для обеих стран. По словам Ма Ли, у корпорации есть интерес к этим проектам, для их детальной проработки решено создать двусторонние рабочие группы.

Глава Приморья предложил китайским партнерам рассмотреть несколько крупных инфраструктурных проектов

Другое интересное и в какой-то степени неожиданное предложение касается разработки нефтяного месторождения. Участвовать в его доразведке и строительстве нефтеперерабатывающего завода модульного типа, который производил бы дизель и мазут, а на последующих этапах - бензин, Андрей Тарасенко предложил корпорации SINOMEC. Запасы нефти в регионе, по оценкам специалистов, сегодня составляют около 100 миллионов тонн. Она залегает на глубине около 3,2 тысячи метров. Продукция переработки будет востребована как в Приморье, ежегодно потребляющем 1,5-2 миллиона тонн нефтепродуктов, так и за границей, тем более что недалеко от месторождения, где предлагается разместить НПЗ, проходит трубопровод в спецнефтепорт Козьмино.

Сборка и не только

Несколько встреч глава региона провел в провинции Цзилинь. На одной из них речь шла о создании технологических производств. Как рассказал Лю Сяопин, председатель правления крупной лесопромышленной корпорации "Сэн Гун", занимающейся деревообработкой и производством мебели, в Лучегорске его компания заключила договор о сотрудничестве с предприятием "Леспром-ДВ". В планах корпорации - организация лесопромышленного парка на Дальнем Востоке, производство в Приморском крае мебели по современным технологиям. Сейчас бизнесмены составляют детальный бизнес-план, учитывающий дополнительные рабочие места для жителей Приморья.

Как минимум 100 вакансий только на первом этапе появится в Артеме в создаваемом центре обслуживания грузового транспорта. Научно-торговая компания "Цзэ Цзи" создаст сборочное производство, склад, бизнес-центр и предприятия бытовых услуг для водителей. Сейчас компания получает статус резидента свободного порта Владивосток.

Еще одна компания, "Хуа Чжун", налаживает в крае производство автозапчастей - механизмов сцепления и других. Она уже прошла регистрацию, открыть предприятие планируется в сентябре 2018 года.

По словам Андрея Тарасенко, новые производства по сборке техники - от грузовой до используемой в жилищно-коммунальном хозяйстве - активно создаются в Приморье, потребность в них есть, поэтому у китайского бизнеса хорошие шансы на успех.

Главной темой другой встречи стало участие китайских партнеров в развитии в Приморье сельскохозяйственного кластера, благодаря чему на селе должны появиться новые сферы деятельности. Китайским предпринимателям предложили участвовать в создании тепличного хозяйства, разведении виноградников, строительстве зверофабрик, выращивании риса.

Взаимный интерес

Агропромышленный комплекс ООО "Группа компаний "Русагро", формирующий в ТОР "Михайловский" животноводческий кластер, сообщил, что ищет партнеров для поставок мяса. Компания, завершающая строительство первой очереди свинокомплекса на миллион голов, готова отправлять на китайские перерабатывающие заводы до миллиона тонн экологически чистой свинины в год. Эти предложения заинтересовали китайских бизнесменов.

Свои возможности приморский бизнес представил и в Харбине на встрече с предпринимателями провинции Хэйлунцзян.

С китайской стороны выступили сотрудники корпораций, занятых в сфере энергетики и заинтересованных в строительстве электростанций в Приморье. Кроме того, государственное управление по освоению целинных и залежных земель планирует импорт зерновых из края. Туристические компании готовы направлять группы в Приморье. Банки из Поднебесной предлагают кредиты для инвестпроектов.

С российской стороны помимо "Русагро" о себе рассказали представители ООО "Композитное кораблестроение", предлагающие сотрудничество в области строительства судов. Туристско-спортивный комплекс "Приморское кольцо" рассчитывает на взаимодействие по возведению второй очереди кластера. Компания "Приморский сахар" готова организовать поставки продукции в Китай. Большекаменский рыбоперерабатывающий завод заинтересован в сотрудничестве с оптовыми торговыми сетями Поднебесной.

Итогом встречи стала договоренность ряда компаний о реализации совместных проектов. Часть из них может быть представлена на четвертом Восточном экономическом форуме, который пройдет в Приморье в сентябре этого года.

Комментарии

Фото: Пресс-служба администрации Приморского края

Александр Ивашкин, руководитель НП "Лига финансовых институтов":

- У Приморья с северо-восточными провинциями Китая есть взаимный интерес - и мы им нужны, и они нам. Пусть мы не можем похвастаться большим количеством населения, но зато у нас есть выход к океану и Транссиб. Мы способны осуществлять совместные логистические и транспортные проекты. Кроме того, имеются отличные перспективы для развития туризма. Владивосток интересен китайцам как европейский город, находящийся в Азии. Много говорится о проекте строительства скоростного железнодорожного сообщения. Его нужно воплощать, и как можно скорее. Это привлекло бы как китайских, так и российских туристов, кроме того, "потянуло" бы за собой рост гостиничного и ресторанного бизнеса.

Фото: Пресс-служба администрации Приморского края

Алексей Волошенко, коммерческий директор ООО "Композитное кораблестроение":

- С 2017 года мы перешли на серийное производство судов и сейчас перегружены - не хватает мощностей, так что все заказы принимаем только на 2019 год. Встал вопрос о расширении и строительстве новой площадки во Владивостоке. Мы открыты к диалогу с китайскими инвесторами - обменялись контактами, и если они, рассмотрев наши предложения, проявят интерес, то будем вести переговоры.