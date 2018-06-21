Первые в мире интеллектуальные игры среди школьников примет Якутия

Макушку лета и финал чемпионата мира по футболу самые активные и башковитые школьники из 22 стран встретят в Якутии. Через две недели, 8 июля, здесь стартует "битва юных интеллектуалов". Именно такую, с размахом, программу формируют организаторы и хозяева первых Международных интеллектуальных игр.

Еще на стадии подготовки их решительно поддержал лауреат Нобелевской премии академик Жорес Алферов. По его словам, это правильный шаг в правильном направлении. "Именно такие мероприятия могут помочь детям достичь мирового уровня", - отметил выдающийся ученый и дал согласие возглавить Программный комитет.

Целую неделю школьники, лицеисты, учащиеся колледжей и гимназий будут состязаться в конкурсных мероприятиях по математике, физике, химии, информатике, а также примут участие в соревнованиях по робототехнике, 3D-моделированию и в командной работе по созданию программных приложений IT-Хакатон.

Как ожидают устроители, в мероприятиях примут участие более 1,5 тысячи учащихся из разных стран и регионов России. Заявки на участие поступили из Монголии, Китая, Республики Корея, Филиппин, Ирана, Ирака, ОАЭ, а также из учебных заведений Содружества независимых государств.

О том, что на территории этого российского региона решено провести первое в своем роде интеллектуальное состязание для юных дарований, стало известно в 2016 году: вышел специальный указ главы Якутии и сделано объявление на церемонии закрытия VI Международных спортивных игр "Дети Азии".

При формировании программы главный акцент сделали на синтез двух направлений: олимпиадного и экспериментально-исследовательского. В рамках МИИ будут проведены исследовательская школа по STEM-проектам, детская медийная научная школа, выставка научно-исследовательских работ школьников, международная школьная конференция и форсайт-сессии, а также симпозиум по проблемам развития одаренных детей и молодежи. Кроме того, ребят ждут публичные лекции и мастер-классы известных ученых, деятелей науки и культуры, и презентационная игра "Дипломат будущего". Как уверяют организаторы, "все будет по-взрослому", а языком общения для школьников и экспертов будет английский.

Следует сказать, что концепция МИИ и их программа были презентованы на V Московском международном салоне образования, который проходил два месяца назад в Москве. Уже тогда настоящий восторг у посетителей выставки вызвало изобретение якутских школьников - роботизированный оркестр из национальных инструментов "Ай - дуораан". Его разработчики - учащиеся и учителя Бердигестяхской СОШ им. Семена Данилова из Горного района Якутии. Специальную сессию для посетителей салона провел тогда министр образования и науки Республики Саха Владимир Егоров.

Якутскую инициативу поддержали в ЮНЕСКО и в международной организации MILSET, которая нацелена на развитие научного творчества молодежи. О готовности помочь заявили в Российской академии наук, федеральных ведомствах и в Агентстве стратегических инициатив. А почетным председателем программного комитета, как уже сказано, согласился стать академик Алферов.

Во время встречи с министром Владимиром Егоровым он признался, что в Физико-техническую школу, которая создана и работает под его руководством в Санкт-Петербурге, уже восемь лет подряд приезжают учиться ребята из Якутии. "Они очень талантливые, культурные и всегда стремятся к большим знаниям, - отметил Жорес Иванович. - И очень здорово, что в Якутии проводятся международные интеллектуальные игры".

А еще раньше член Комитета Государственной Думы по образованию и науке академик Жорес Алферов направил письмо в адрес руководства Якутии, в котором выразил глубокое уважение за поддержку образования и науки в республике, за внимание к подготовке юных исследователей. "Наука интернациональна", - напомнил ученый, и те, кто ей служит, "во все времена стремились к общению и дружбе".

Кстати

Какие призы ждут победителей и призеров МИИ

Победителю мероприятия по STEM-проектам будет вручен Гран-при за победу в решении актуальной научно-технической задачи. Команде-победителю в классической конкурсной программе (международная научная конференция, международная предметная олимпиада, Игры роботов, IT-хакатон, 3D-прототипирование) вручается Большой научный кубок МИИ.