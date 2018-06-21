В это сложно поверить, но она почти 60 лет трудится рыбообработчицей. А еще у Раисы Селезневой - дивной женщины с острова Кунашир - на подворье четыре коровы-кормилицы.

Технологию рыбопереработки Раиса Селезнева изучила как свои пять пальцев. Фото: Сергей Красноухов

"Трудная" камбала

Она небольшого росточка, шустрая и улыбчивая. В начале нашего разговора Раиса Васильевна заговорщицки подмигнула и доверительно заметила:

- Я не знаю, что такое болезнь. Если порой устану, то чуток посплю и дальше бегу…

За без малого шесть десятилетий через ее руки прошли тысячи тонн морепродукции. Рыбообработчик - одна из основных профессий рыбацкого края.

- Самая трудная рыба - камбала. Потому что она скользкая, непослушная, - смеется Раиса Селезнева.

Свой сегодняшний труд она называет "легким" - помогают современные технологии.

- Машина рыбу режет на ровные кусочки, в цехе тепло и комфортно. Чего не работать? - машет Раиса Васильевна рукой.

Еще лет десять назад рыбообработчики часами трудились в ледяной воде. Единственным спасением было на несколько секунд окунуть окоченевшие пальцы в банку с горячей водой.

По судьбе Раисы Селезневой можно отследить жизнь большой страны. Родилась она в Тамбовской области, в деревеньке Малиновке за год до начала Великой Отечественной войны.

- В той жизни красивым было только название села. Остальное не приведи бог, - вздыхает Раиса Васильевна.

Ее отец погиб на фронте. Главным блюдом детства у девчонки был суп из лебеды, приправленный горсточкой муки грубого домашнего помола.

Баба Рая признается, что хлеба вдоволь наелась только в 15 лет, когда ей, беспаспортной, чудом удалось уехать в Тамбов и устроиться домработницей в профессорскую семью.

Трудолюбивая, кроткая Раиса пришлась ко двору, ее не обижали и исправно платили жалованье, которое она почти целиком отсылала матери в деревню, помогая поднимать трех младших сестер.

В 1958 году подружка познакомила Раю с вербовщиком, который манил "длинным" рублем и радужными перспективами на неведомую Камчатку.

- Говорил, что за селедочную путину я заработаю на дом, - грустно улыбается Раиса Васильевна.

На камчатском берегу стояли два черных барака. В одном жили мужчины, другой отвели прекрасной половине человечества.

- Комары просто заедали, мы сутками жгли промасленные канаты, только это хоть как-то спасало, - вспоминает Раиса Васильевна.

Рыбу разделывали под открытым небом на деревянных столах. Острыми ножами пластали рыбьи тушки. За смену уставали так, что сил хватало только добрести до нар, которые служили постелью.

После двух лет камчатской полукаторжной жизни Раиса решила уехать домой. Терпение кончалось. Но люди посоветовали попытать счастья на Курилах. Дескать, там полегче и повеселее.

Фанза и духовой оркестр

На Кунашире Раисе дали маленькую комнатку в бывшей японской фанзе, которую она превратила в "шкатулку", настолько идеальный был там порядок. Девушка устроилась на местный рыбокомбинат да так и осталась там на 60 лет.

Островная жизнь ей пришлась по душе. Тогда, в начале 1960-х, работал Дом офицеров, на танцплощадке было полно молодежи, играл оркестр.

- Я всегда любила танцевать. Вальс, танго, фокстрот. Только музыка зазвучит - ноги сами в пляс шли. Никогда стеснительной не была, - признается Раиса Васильевна.

На танцплощадке она встретила свою судьбу. Василий служил срочную на Кунашире. Они первый раз поцеловались в день полета Гагарина - 12 апреля 1961 года, а 9 мая расписались.

Помочь, поддержать, поделиться последним - это все естественные для нее порывы. Долгие годы с Кунашира на родную Тамбовщину женщина посылала денежные переводы матери и сестрам.

Выучила двух дочерей в престижных вузах. Всем внукам баба Рая первая помощница.

Смена у рыбообработчиков длится 12 часов, завод работает без остановок и выходных

- В половине могил на кладбище Южно-Курильска лежат мои должники. Кто тысячу, кто пять, а кто и тридцать занимал, да так и не отдал. Им жизни и совести не хватило рассчитаться. Наверное, поэтому мне Бог здоровье дает. Чего мне с ними на том свете встречаться? О долгах спорить что ли? - незлобиво шутит она.

Стержень островной жизни - труд. Смена у рыбообработчиков длится 12 часов, завод работает без остановок и выходных. Путина - это как страда на селе.

Раиса Селезнева ни на шаг не отстает от молодых. В коллективе все ее уважительно называют "Васильевна". Каждый знает, что баба Рая всегда придет на помощь, даст совет, поможет словом и делом. Технологию рыбопереработки она изучила как свои пять пальцев.

Реки молочные, источники целебные

У Раисы Селезневой четыре молочные коровы. Душа крестьянская без живности не может. Сейчас скот на Курилах держать не трудно.

- За каждую голову получаю хорошие дотации, власти помогают с кормами. Трехлитровая банка молока стоит триста рублей, за ним очередь выстраивается. Оно же свежее, парное, - объясняет курильчанка Селезнева.

Еще баба Рая призналась по секрету, что в свободное время подрабатывает дворником - убирает территорию у многоэтажного дома.

- Без работы не могу, как только обороты сбавлю - сразу болеть начну. Я свой организм знаю, - замечает она.

Есть у нее проверенное средство, которое помогает жить без хворей и лекарств. Это вода знаменитых Кунаширских термальных источников. Несколько раз в неделю на протяжении многих лет Раиса Селезнева принимает минеральные ванны. Идти к ним несколько километров! И никакого транспорта женщина не признает. Только пешком.

- Благодаря нашей воде не ведаю, что такое больная спина или ноющие суставы. Молодые часто жалуются на болячки, а я молчу. Мне и сказать нечего, даже неловко бывает, - говорит Раиса Васильевна.

У нее есть квартира в Подмосковье, на материке живут дети и внуки. Она последние десять лет никуда не выезжала с любимого острова.

- На кого же я своих кормилиц брошу, да и без ванночек уже не представляю своей жизни, - хитро улыбнулась она.

На том мы и попрощались. Баба Рая сказала, что ей нужно поспать часа два - вечером идти на смену. К тому же дел еще невпроворот. По-другому жить она не привыкла.

Справка

Раиса Селезнева с 1960 года работает на Южно-Курильском рыбокомбинате. Ее трижды избирали депутатом районного Совета. Она награждена орденом Трудовой Славы III степени, множеством медалей. Имеет звание Ветеран труда Сахалинской области.

Прямая речь

Олег Дмитрюк, заведующий производством ЗАО "Курильский рыбак":

- Раиса Васильевна Селезнева работает быстро, ни в чем не уступая молодым. К ее советам прислушиваются многие в коллективе. У этой женщины очень добрый характер. Я никогда не видел ее в плохом настроении, она всегда улыбчива и бодра.