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21.06.2018,  
09:42
Текст: Светлана Цыганкова

Минобороны РФ получило новый авиационный пункт управления

Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Министерство обороны Российской Федерации получило авиационный пункт управления Ту-214 ПУ-СБУС. Это второй самолет специального назначения.

Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости
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Об этом проинформировали в пресс-службе компании "Туполев", добавив, что самолет передали в специальной модификации, сообщает ТАСС. Минобороны РФ заключило госконтракт с филиалом "Туполева" в Казани на постройку самолетов. Первый уже стоит на вооружении, теперь компания передала военным и второй Ту-214 ПУ-СБУС. Как отметили в пресс-службе, до 2026 года сформирован портфель заказов на Ту-214 разных модификаций.

По словам генерального директора "Туполева" Александра Конюхова, все комплектующие в самолете российского производства. И этот фактор отвечает главным требованиям заказчика - военного ведомства. Самолет уже прибыл к месту постоянного базирования. Он принят в эксплуатацию 26 марта 2018 года.

Ту-214 - двухдвигательный узкофюзеляжный самолет. Оборудован специальным узлом связи.

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