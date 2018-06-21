Минобороны РФ получило новый авиационный пункт управления

Министерство обороны Российской Федерации получило авиационный пункт управления Ту-214 ПУ-СБУС. Это второй самолет специального назначения.

Об этом проинформировали в пресс-службе компании "Туполев", добавив, что самолет передали в специальной модификации, сообщает ТАСС. Минобороны РФ заключило госконтракт с филиалом "Туполева" в Казани на постройку самолетов. Первый уже стоит на вооружении, теперь компания передала военным и второй Ту-214 ПУ-СБУС. Как отметили в пресс-службе, до 2026 года сформирован портфель заказов на Ту-214 разных модификаций.

По словам генерального директора "Туполева" Александра Конюхова, все комплектующие в самолете российского производства. И этот фактор отвечает главным требованиям заказчика - военного ведомства. Самолет уже прибыл к месту постоянного базирования. Он принят в эксплуатацию 26 марта 2018 года.

Ту-214 - двухдвигательный узкофюзеляжный самолет. Оборудован специальным узлом связи.