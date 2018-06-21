В Башкирии ветер сорвал крыши с домов и больницы

Шквалистый ветер, разбушевавшийся накануне в Башкирии, сорвал крыши с жилых домов и больницы. Так, в Нефтекамске на улице Пионерской без кровли остался 16-квартирный жилой дом. Остатки шифера рухнули прямо на три припаркованных рядом с домом автомобиля. К счастью, люди не пострадали.

В селе Калтасы Калтасинского района ветром сорвало крышу на здании районной больницы на площади 60 квадратных метров. Здесь также никто не пострадал.

Оставила свой след стихия и в Уфе. Здесь в селе Самохваловка ураган снес металлочерепичную кровлю с частного дома на площади 150 "квадратов".

- Везде в местах ЧП работают спасатели, проводятся восстановительные работы, - рассказали в пресс-службе регионального МЧС.