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21.06.2018 17:36
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Со дна Байкала подняли уникальную 100-летнюю находку

Текст: Оксана Грибанова

В Кабанском районе Бурятии со дна Байкала подняли раритетный якорь, возраст которого оценивается примерно в 100-150 лет. Также из озера достали железнодорожный башмак и дореволюционный станционный фонарь.

Фото: depositphotos.com
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Находки были сделаны в рамках ежегодных сборов водолазов, погружающихся в районе перспективного, в плане исторических находок, старого порта Танхой.

По словам директора по научной работе Байкальского биосферного заповедника Ирины Лясоты, якорь - уникальная находка.

Он мог использоваться в начале XX века на одном из судов, которые передвигались по Байкалу еще в период существования Байкальской паромной железнодорожной переправы, передает ТАСС.

Все поднятые со дна Байкала предметы будут переданы в музей.

Общество История В регионах

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