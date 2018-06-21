Со дна Байкала подняли уникальную 100-летнюю находку

В Кабанском районе Бурятии со дна Байкала подняли раритетный якорь, возраст которого оценивается примерно в 100-150 лет. Также из озера достали железнодорожный башмак и дореволюционный станционный фонарь.

Находки были сделаны в рамках ежегодных сборов водолазов, погружающихся в районе перспективного, в плане исторических находок, старого порта Танхой.

По словам директора по научной работе Байкальского биосферного заповедника Ирины Лясоты, якорь - уникальная находка.

Он мог использоваться в начале XX века на одном из судов, которые передвигались по Байкалу еще в период существования Байкальской паромной железнодорожной переправы, передает ТАСС.

Все поднятые со дна Байкала предметы будут переданы в музей.