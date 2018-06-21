В Новосибирске экстренно сел Boeing из Шереметьево

В новосибирском аэропорту Толмачево совершил вынужденную посадку пассажирский самолет. По предварительной информации, причиной случившегося стали проблемы с сантехникой на борту лайнера.

Boeing 737 выполнял рейс из московского аэропорта Шереметьево в Томск. На его борту находились 149 пассажиров. Экипаж лайнера обнаружил техническую неисправность и принял решение о посадке в Новосибирске.

- Задержка рейса составила 2,5 часа, - сообщила "РГ" старший помощник Западно- Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова. - Западно-Сибирская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.

После того как неполадки были устранены, лайнер вылетел в Томск.