Универсальные вертолетоносцы начнут строить в России после 2020 года

Универсальные десантные корабли-вертолетоносцы, способные осуществлять также функции управления соединением в море, будут построены в России после 2020 года.

Об этом заместитель Главкома ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук сообщил журналистам 20 июня в Калининграде после торжественной церемонии поднятия военно-морского флага России на большом десантном корабле (БДК) "Иван Грен".

- В соответствии с программой кораблестроения, утвержденной президентом нашей страны, флот намерен и будет осуществлять строительство больших десантных кораблей, - подчеркнул Виктор Бурсук. - В этом году проектные бюро приступят к разработке проекта этих кораблей и после завершения, буквально через два года, мы надеемся, что сможем заложить новый корабль новой серии.

Новый БДК, уточнил заместитель Главкома, будет примерно сравним по измерениям с "Иваном Греном" - на сегодня самым крупным по водоизмещению БДК российского ВМФ, но на нем будут внедрены новые образцы вооружения, техники и будут улучшены мореходные качества.

После разработки этого проекта начнется проектирование универсальных десантных кораблей-вертолетоносцев. Они также предусмотрены программой кораблестроения и будут построены на втором этапе ее реализации после 2020 года, заявил Виктор Бурсук.