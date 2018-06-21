В УФАС Петербурга пожаловались на рост комиссии по оплате услуг ЖКХ

Ассоциация управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере пожаловалась в антимонопольное ведомство Петербурга на повышение комиссии при оплате услуг ЖКХ.

Как сообщает Санкт-Петербургского УФАС, по данным ассоциации средний платеж за жилищно-коммунальные услуги составляет более трех тысяч рублей.

Заявители утверждают, что комиссия в перевод денежных средств в адрес ТСЖ, ЖКС и УК в Северо-Западном ПАО "Сбербанк" недавно выросла и теперь с каждого платежа в среднем взимается в среднем 60 рублей.

В ассоциации полагают, что через этот банк проходит более половины всех платежей на жилищно-коммунальные услуги, поэтому организация обратилась в антимонопольное ведомство.

Стоит отметить, что согласно тарифной сетке самого банка, сумма комиссии варьируется в зависимости от того, каким образом взимается платеж: дороже оплачивать услуги через оператора, дешевле - через банкоманты.

В Санкт-Петербургском УФАС обещали разобраться в ситуации, заседание по поводу квитанций пройдет 5 июля.