Сергей Шойгу провел экскурсию по Константиновской батарее в Севастополе

"Первое впечатление было тягостное, - начал свою экскурсию по только что восстановленной на средства Русского географического общества Константиновской батарее Сергей Шойгу, - но мы не имеем никакого права так поступать со своей историей". В канун Дня памяти и скорби героев отечества вспоминали на знаменитой цитадели в Севастополе. Форт прославил русского солдата в двух войнах: Крымской и Великой отечественной.

Это сейчас здесь чисто, вокруг плитка и декоративные деревья. А на старых фото - замусоренный и заросший злой крымской колючкой плац, кучи кирпича, ощущение полного запустения. Генсек и фронтовик Леонид Брежнев, навещая здешние места, ужаснулся от вида павшей под напором беспамятства цитадели и ее обложили кирпичом, побелили, сделали надпись "Слава ВМФ!"

Потом были еще два десятка лет, когда батареей управляли люди, как выразился Шойгу, "абсолютно безразличные к истории". Когда в 2015 году глава РГО проводил экскурсию по батарее для президента и премьера России, он не предполагал, что ее печальная судьба вызовет "такой живой, неподдельный и "эффективный" интерес.

"Сейчас это жемчужина Севастополя, место, где можно прикоснуться к живой истории", - продолжает свой рассказ Сергей Шойгу и совсем уж войдя в образ заботливого гида предостерегает энергичного молодого человека с камерой от падения с крутой лестницы равелина.

Молочного цвета камень сияет под солнцем.

- Я бы не стал называть это "новоделом", - объясняет "РГ" спецпредставитель РГО в Севастополе Владимир Воробьев. - Крепость восстановлена по историческим чертежам: лично их из Военно-морского архива "вытаскивал". Старую кладку, где она была, сохранили, каждый кирпич перебрали, но арочные перекрытия казематов были на 70 процентов уничтожены. Для реставрации использовали камень-ракушечник Альминского месторождения Симферопольского района, он практически полностью соответствует аутентичным стройматериалам.

А наш гид, щурясь на солнце, ведет экскурсантов на крышу батареи: отсюда открывается вид на благословенный Херсонес и купола Владимирского собора.

"Это место всегда играло если не ключевую, то очень важную роль в обороне Севастополя. Ну вот представьте себя, - показывает в открытое море, где у самого горизонта маячит очень кстати там оказавшийся парусник, - отсюда подходит английский флот, и пушек у него в 12 раз больше, чем в крепости. Но ее стены держатся...

"Намоленное место", использует неожиданный эпитет министр обороны и вспоминает героев Великой отечественной войны, героизм которых позволил эвакуировать население и войска с севера Севастополя на юг:

"Защитников крепости, на которых обрушилась вся мощь фашистской армии, просили: продержитесь хотя бы сутки, а они продержались трое!"

После освобождения Севастополя в 1944-м году, на разрушенной батарее нашли останки погибших. На месте их захоронения сейчас стоит памятник, к которому глава РГО и губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников положили бордовые розы. Хорошим гидам иногда нужно совсем немного, чтобы окунуть экскурсантов в другую историческую реальность. Получается это и у Шойгу.

"Деталь" - вот его конек. Например, указывает на своеобразный изгиб крыши: вражеское ядро должно скатиться именно в этот желоб, а по нему направиться в специальное место внутри крепости, где не нанесет тяжких разрушений. Или слышите? Только смолкли пушки, а из форта звучит рояль.

"Думаю, что концерт между сражениями - это прообраз психической атаки," - объясняет он.

Видно, как глава РГО гордится своим детищем, самой историей героической крепости, любым из ее эпизодов. Ну вот таким, скажем: в Константиновской батарее впервые в России применили асфальт! Экскурсионная группа из местных и столичных журналистов, вдохнув свежего морского воздуха перемещается в казематы. Но там современное музейное пространство и тоже дышится легко.

Шойгу решает проэкзаменовать присутствующих: "Почему пушки во дворе называются "единорогами"?"

Никто, кроме девушки-сотрудницы музея не знает. Она скромно поясняет: лили на заводах Шуваловых, а в их гербе есть это фантастическое животное.

Музейная экспозиция Константиновской батареи пока небольшая, но тот, кто любит родную истрию, найдет в ней раритетные документы. Многие из них приехали из Военно-морского архива всего на один день: завтра отправятся обратно, поскольку морской влажный воздух им вреден. В музее же останутся копии. Особая гордость Шойгу - чертежи форта с правками Николая Второго, который увлекался фортификацией. Но и для министра архивисты приготовили сюрприз.

"Он впервые увидит рукописные маршрутные карты, сделанные знаменитым исследователем новых земель Григорием Грумм-Гржимайло во время его путешествий в Западную Монголию и Туву", - рассказала "РГ" Мария Федоровна Матвеева, заведующая архивом Русского географического общества.

У стенда с документами, которые говорят о географических открытиях, связанные со своей родиной - Тувой, Сергей Кужугетович задержался, чтобы все рассмотреть в мельчайших подробностях: "У кого-нибудь два с половиной очки есть?" Увидев в экспозиции музея уникальную книгу по истории Крыма, изданную в Лугано еще до присоединения полуострова к России, журналисты поинтересовались планами РГО в Крыму и Севастополе. Шойгу рассказал, что есть идея расширить музей Константиновской батареи до большого туристического центра по истории Крыма и Севастополя, а также организовать спецконкурс "Гид по Крыму".

Справка "РГ"

Мастер-класс министра обороны прошел в рамках проекта РГО "Лучший гид России". Этот проект включает пять номинаций: "Гид-профессионал. Музей", "Гид-профессирнал. Город", "Гид-профессионал. Проводник", "Гид-любитель", "Гид-любитель. До 18 лет" Стать участником акции может любой житель России. Нужно только снять авторский двухминутный ролик на русском языке, содержащий достоверный, оригинальный рассказ о культурной, музейной или природной достопримечательности вашего края.