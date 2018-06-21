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21.06.2018,  
13:58
Текст: Екатерина Призова

Танк Т-72 станет брендом

Самый массовый танк второго поколения Т-72 официально станет брендом "Уралвагонзавода" - нижнетагильской корпорации, которая его разработала и производила. На такой шаг предприятие идет в рамках программы восстановления прав на интеллектуальную собственность.

Фото: Пресс-служба УВЗ
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"Это требование "Ростеха", - пояснил агентству РИА Новости представитель УВЗ. - В рамках этой программы у нас идет программа по брендированию. Сейчас в ведение корпорации возвращается бренд "Танк Т-72".

"Застолбить" технику заставляют условия жесткой конкуренции на рынке машиностроения. Разработки отечественных инженеров приносят солидную прибыль, и предприятию важно сохранить этот актив и в будущем.

Ранее уже были забрендированы 152-миллиметровая самоходная гаубице "Мста-С" - гордость Уральского завода транспортного машиностроения, и тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек", которую производит омское предприятия корпорации (это случилось на предприятии впервые за 22 года).

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