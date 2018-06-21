Житель Челябинска выиграл в лотерею больше 170 миллионов рублей

Более 170 миллионов рублей выиграл в лотерею неизвестный пока счастливчик из Челябинска. Принесший своему владельцу такую невероятную сумму билет был куплен в розничном пункте продаж за 600 рублей.

"Выигрыш победителя составляет 170 161 629 рублей", - уточнили в компании, распространяющей лотерейные билеты. Победитель пока на связь не выходил.

По информации ТАСС, это выигрыш стал четвертым по величине в текущем году. До того больше 267 миллионов рублей посчастливилось получить участнику розыгрыша из Нижнего Новгорода, свыше 232 миллионов выиграл житель столицы Алтайского края, и 209 миллионов - удачливый игрок из Тверской области.