Россия пишет историю. Ловчев и Коц - о сборной, которая впервые сыграет в 1/8 финала

Теперь 25 июня Россия и Уругвай в Самаре будут выяснять, кто займет первое место и кто с кем встретится в 1/8 финала. Судя по всему, это будут либо Испания, либо Португалия. Хотя шансы на плей-офф сохраняются еще у Ирана. А сборная Марокко, здорово сыгравшая и против иранцев, и против португальцев, оба раза уступила и уже ни на что не рассчитывает.

Со сборной Португалии российская команда играет регулярно. Да и с Испанией встречалась не раз. Последний раз - совсем недавно, осень прошлого года. Та игра получилась такой же результативной, как у испанцев и португальцев на этом чемпионате мира (3:3).

Но почему у сборной России получилось добиться исторического успеха (а выход из группы - исторический успех) именно сейчас? Ведь многие говорили, что к домашнему чемпионату мира российская сборная подходит с самым слабым составом за всю историю. Что предыдущие товарищеские матчи показали профнепригодность защитников и немощность атаки. Но оказалось, все не так.

Последний раз сборная нашей страны вышла из группы на чемпионате мира 1986 года - и это была сборная СССР. Ни в 1990-м, ни в 1994-м, ни в 2002-м, ни в 2014-м этого команде сделать не удавалось.

Итак, с 11.00 (мск) в прямом эфире rg.ru программа "Футбол на высоте".

Главные темы программы:

* Почему сборная добилась исторического успеха сейчас?



* В России все меньше профессиональных клубов, а забивают игроки, выросшие в провинции. Как сохранить футбол в стране?



* В чем эта сборная России может прибавить или это ее максимум?



* С кем лучше сборной России сыграть в 1/8 финала?