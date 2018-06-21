Российские комплексы С-500 назвали ответом на западные санкции

Американские СМИ очень пристально наблюдают за российскими противоракетными комплексами С-500. Они сообщили о недавних испытаниях комплекса: ракета поразила цель на расстоянии в 481 километр, что на 80 километров дальше, чем в прошлый раз.

Меткость С-500 пока еще не удалось установить, а по одной только дальности стрельбы сложно дать оценку комплексу ракет класса "земля-воздух". Технические характеристики противоракетного комплекса держатся в строгом секрете и в мире узнают о С-500 только из российских СМИ, сообщает ИНОСМИ.РУ со ссылкой на китайский портал china.com. В Китае считают, что С-500 - это ответ западным санкциям.

В западных СМИ уже обсуждают характеристики С-500. В первую очередь отмечают высоту траектории. Она достигает 180 километров, а значит может сбивать ракеты на конечном отрезке их полета, перехватывать баллистические ракеты средней дальности в атмосфере и вне ее. Такими же качествами обладает и американский THAAD. Вторая сильная сторона - дальность стрельбы С-500 превышает 500 километров. Эта позиция позволяет перехватывать самолеты НАТО, ведущие огонь вне пределов видимости. И третья - российский комплекс более маневренный при перехвате ракет, может поразить цель, летящую со скоростью 7 километров в секунду. Он в состоянии уничтожить как баллистические, так и гиперзвуковые ракеты, и даже низкоорбитальные спутники в ближнем космосе.