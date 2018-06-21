Саудовская Аравия предупредила о дефиците нефти во втором полугодии

Дефицит предложения на рынке нефти наступит во втором полугодии, причем он составит 1,6-1,8 миллиона баррелей нефти в сутки. Такое мнение выразил журналистам в Вене министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в преддверии заседания мониторингового комитета ОПЕК+.

По оценкам аль-Фалиха, такой объем дефицита ожидается при сохранении текущих квот на добычу в рамках глобального соглашения о сокращении нефтедобычи. Министр считает, что по итогам заседания стран ОПЕК+, которое пройдет 23 июня, страны договорятся нарастить добычу в том объеме, который позволит избежать дефицита.

Наращивание производства суммарно на миллион баррелей в сутки - "хорошая цель", предает слова аль-Фалиха ТАСС. Сейчас добыча в 24 странах сокращена на 1,724 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2016 года. То есть объем сокращения станет меньше примерно на 60 процентов.

Ранее Москва и Эр-Рияд после переговоров согласились, что было бы рационально нарастить добычу на полтора миллиона баррелей в сутки от текущего уровня, что подтверждал министр энергетики РФ Александр Новак. Однако такой объем сокращения не устроил несколько стран ОПЕК+, которые пообещали наложить вето на это предложение.