Китай считает Республику Беларусь важным партнером по совместному строительству инициативы "Один пояс и один путь". Но для того, чтобы сотрудничество развивалось и приносило пользу обеим сторонам, необходимы дополнительные усилия, сказал Си Цзиньпин во время встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Циндао.

По словам Си, Китай ценит активное участие Республики Беларусь в проектах инициативы "Один пояс и один путь", и за последние годы страны достигли плодотворных результатов в этой области. Страны должны прилагать больше усилий, чтобы гарантировать, что этот совместный труд приносит пользу людям, добавил китайский лидер. Он предложил Китаю и Республике Беларусь усилить связь стратегии и политики, углубить сотрудничество в экономике, торговле и инвестициях и продвинуть строительство промышленных парков. Страны должны активизировать международные обмены, чтобы укрепить взаимопонимание и дружбу между людьми обеих стран, сказал Си.

Благодаря совместным усилиям двух сторон всеобъемлющее стратегическое партнерство между Китаем и Республикой Беларусь вступило в новый период взаимного доверия. Си сказал, что договоренности между ним и Александром Лукашенко были эффективно реализованы. Китай поддерживает сотрудничество Беларуси с ШОС и ту пользу, которую оно приносит регионам.

Лукашенко поздравил Си с успешным проведением саммита в Циндао. Он высоко оценил дух равенства и демократии, проявленный во время проведения саммита. По словам президента Республики Беларусь, его страна и Китай всегда остаются партнерами и друзьями вне зависимости от политической конъюнктуры. Страны поддерживают друг друга по основным вопросам, представляющим взаимный интерес. В частности, Беларусь активно поддерживает и принимает участие в инициативе "Один пояс и один путь" и хотела бы углубить сотрудничество с Китаем в таких областях, как экономика, торговля и международные обмены, сказал Лукашенко. Оба лидера стали свидетелями подписания документов о сотрудничестве после встречи.

Китай поддерживает Афганистан в его усилиях по установлению мира и в процессе примирения для решения афганской проблемы через политический диалог, сказал Си Цзиньпин на встрече с президентом Афганистана Ашрафом Гани.

Ашраф Гани: Афганистан готов активизировать партнерство с Китаем в двусторонних и региональных отношениях. Фото: China Daily

Ключ к долгосрочному миру и стабильности - упорство в следовании политике главенства Афганистана в процессе примирения, сказал Си своему афганскому коллеге, добавив, что он высоко оценивает мирную инициативу Гани, представленную талибам в этом году, и недавно объявленный режим прекращения огня.

КНР готова и дальше работать с Россией и Монголией над созданием экономического коридора

Приветствуя Афганистан как доброго соседа Китая, Си сказал, что укрепление и развитие традиционной дружбы между двумя странами - последовательная политика Китая. По его словам, страны должны поддерживать связь на высоком уровне, обеспечивать тесные обмены между правительственными и законодательными ведомствами, а также партиями и военными на разных уровнях и укреплять местное сотрудничество между властями. Си призвал к углублению прагматичного сотрудничества в экономике и торговле, заявив, что Китай поддерживает участие Афганистана в инициативе "Один пояс и один путь", чтобы активизировать инфраструктурное взаимодействие с другими странами региона. Обе страны должны укрепить партнерство в области безопасности и противодействия терроризму, подчеркнул Си. По его словам, Китай и впредь будет решительно поддерживать усилия Афганистана по поддержанию внутренней безопасности.

Гани поздравил Китай с успехом в проведении саммита в Циндао, заявив, что саммит сформулировал яркое видение развития организации. Президент Афганистана выразил благодарность Си за оказанную Китаем долгосрочную помощь своей стране, в частности, за помощь в поддержании безопасности и процессе примирения. Гани заверил, что Афганистан поддерживает инициативу "Один пояс и один путь" и другие предложения по укреплению регионального сотрудничества и готов активизировать партнерство с Китаем в двусторонних и региональных отношениях.

Китай готов работать с Монголией и укреплять сотрудничество, основанное на принципах взаимного доверия и содействия, достигать новых высот партнерства между двумя странами, сказал президент Си Цзиньпин на встрече с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой.

Халтмаагийн Баттулга: Развитие дружеских отношений и сотрудничество с Китаем являются приоритетом дипломатии Монголии. Фото: China Daily

Называя Китай и Монголию близкими соседями, связанными общими горами и реками, Си сказал, что устойчивое развитие двусторонних связей отвечает интересам двух народов. Он высоко оценил внимание своего монгольского коллеги к отношениям между Китаем и Монголией, заявив, что он готов работать с Баттулгой над продвижением двустороннего стратегического партнерства. Страны, по словам китайского лидера, должны развивать долгосрочное и стратегическое сотрудничество, а также помнить о взаимопонимании и уважении к основным интересам и проблемам друг друга. Си призвал поддерживать хорошую динамику визитов и общения на высшем уровне, а также обмены в различных областях для усиления взаимного политического доверия.

Странам следует развивать сотрудничество, использовать совместную работу над крупными проектами для внедрения и поощрения двустороннего прагматического взаимодействия и активизации синергии между монгольской стратегией "Путь развития" и инициативой "Один пояс и один путь". Отметив, что Монголия является первым государством - наблюдателем Шанхайской организации сотрудничества, Си сказал, что Китай поддерживает повышение статуса ее сотрудничества с организацией.

Китай готов работать с Монголией и Россией над дальнейшим построением экономического коридора, а также добиваться прогресса в трехстороннем сотрудничестве, сказал Си.

Баттулга поблагодарил Си за личную заботу о развитии двусторонних связей, заявив, что развитие дружеских отношений и прагматическое сотрудничество с Китаем являются приоритетом дипломатии Монголии. Страна придерживается политики единого Китая, сказал Баттулга, добавив, что Монголия будет надлежащим образом рассматривать отношения с Тайванем и Тибетом, проблемы которых считает внутренним делом Китая.