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21 июня 2018 г. 23:50
Общество
Текст: Артем Локалов

Герой вернулся домой

В Москве установили мемориальную доску в память о Герое Советского Союза Владимире Викторенко, которая едва не была утрачена
Мемориальная доска в память о Герое Советского Союза Владимире Викторенко на новом месте. Фото: Артем Локалов
Мемориальная доска в память о Герое Советского Союза Владимире Викторенко на новом месте. Фото: Артем Локалов

Автор стихотворения "Москвичи" Евгений Винокуров рассказывал, что представлял образ своего школьного друга из арбатских переулков, когда создавал поэтический памятник сверстникам - московским ребятам, не вернувшимся с войны. Сережке с Малой Бронной и Витьке с Моховой.

Владимир Викторенко в Москву приехал из смоленской деревни. Работал на заводе санитарно-технического оборудования рядом с Ленинградским проспектом. В 1939 году был призван в Красную Армию. И на Ленинградку больше не вернулся - как и Сережка с Витькой - на Малую Бронную и Моховую.
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О Викторенко не сочиняли стихов и не пели песен. В честь него в 1956-м назвали улицу, а в 1976-м открыли мемориальную доску на здании завода, где он работал.

Теперь на месте заводских построек - новый жилой комплекс. Но застройщик, очевидно, не захотел сохранить мемориальную доску на прежнем месте, закрепив, например, на одном из новых домов. Она так и хранилась на каких-то складах в Северном округе Москвы, пока об этом не узнали кавалеристы из первого оперативного полка полиции. Он тоже находится на улице Викторенко.

- Рядом с нами - школа. Мы постоянно общаемся, бываем у них, ученики приходят к нам. Директор и рассказала про эту доску. Спросила, можем ли мы разместить ее у себя на фасаде. Конечно, сразу согласились, начали все согласовывать, - рассказал подполковник Андрей Стельмах, заместитель командира первого оперативного полка полиции города. 

По его словам, доска была в плачевном виде, когда ее доставили оттуда, где она хранилась:

- Вся в каком-то битуме, грязи. Поэтому потребовалась реставрация.

Ею занимался народный художник России Дмитрий Тугаринов. Он подобрал специальный состав для очистки памятника, который изготовлен из меди способом так называемой выколотки. Это когда отлитая из бетона скульптура обколачивается медным листом.

Мемориал после реставрации в грузовом автомобиле. / Артем Локалов

...Артиллерист Владимир Викторенко при форсировании реки Одер в начале февраля 1945-го отбил несколько атак фашистов, подбил два танка и бронетранспортер, а потом вступил в рукопашный бой с немецкой пехотой. Он и стал последним.

Героя похоронили в братской могиле в Польше. А памятник на Родине - которым, в общем-то, и была мемориальная доска, - через 40 с лишним лет после установки, по сути, оказался никому не нужен. Что бы с ним стало, если бы не полицейские, которым предложили разместить барельеф на здании полка?

Фото: из семейного архива
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- Это чистая медь. Кто-нибудь в итоге сдал бы в металлолом, - считает Стельмах.

- Такое вполне могло произойти, учитывая, что вес доски - около 400 килограммов, - уточнил Дмитрий Тугаринов. - И спасена она только благодаря этим ребятам из кавалерийского полка. В общем, реставрация была проведена по всем научно-музейным канонам. Слышал, что про эту доску писали ветераны, которых осталось всего несколько человек. Они просили сохранить, говорили, что пока живы, это надо сделать, иначе мемориал пропадет...

Мемориал, к счастью, не пропал. Но сколько еще таких памятников утрачено, сдано в металлолом? Официально они не являются объектами культурного наследия и спасти что-то можно, если действовать сразу, наскоком, пока не поздно. Как сделали кавалеристы с улицы Викторенко.

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