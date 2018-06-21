Представьте аристократку времен династии Тан (618-907 г.г. н.э.), жившую более тысячелетия назад. Ее прекрасные густые волосы уложены в прическу, напоминающую раковину улитки. На платье с глубоким вырезом, которое подчеркивает пышную красоту, играют шелковые отблески. Она пленительна и чувственна и, несомненно, прекрасно об этом знает.

Чтобы еще больше усилить свою неотразимость и шарм, госпожа окутывает себя ароматом, который, несмотря на свое заморское происхождение, стал le parfum de l’epoque (запах эпохи - фр.). Ярко выраженный и гипнотический аромат не только добавлял женщинам соблазнительности, но и стал метафорой эпохи, во время которой правители весьма преуспели в дипломатии и объединении страны.

Музей храма Фамэнь, что в переводе означает "врата в буддизм", находится в 110 километрах от города Сиань. Когда-то он был местом поклонения правителей династии Тан. "Типичный образ придворной дамы эпохи Тан сформировался под влиянием контактов Китая с миром, лежащим к западу от него, благодаря маршруту, известному сегодня как Шелковый путь", - говорит директор музея Цзян Цзе.

По словам Цзян, аромат создавался в процессе тления пряностей, которые привозили из самых разных мест, включая степи Евразии, Индостан и берега Аравийского моря. Помимо романтических нужд его использовали и в чисто практических целях: сильный запах отпугивал насекомых и позволял дамам, с гордостью демонстрировавшим бледную гладкую кожу, не опасаться зудящих комариных укусов, которые могли бы испортить цвет лица.

"Это было важным преимуществом, - говорит Цзян, - так как, по мнению современных климатологов, во время правления династии Тан, между началом седьмого и началом девятого веков, особенно его первой половины, климат был жарче, следствием чего стала возникшая со временем любовь общества к легкой одежде и благовониям".

По мнению директора музея, даже мода того времени, которая ни в одну из последующих эпох китайской истории не была настолько откровенной, частично сформировалась под влиянием Запада. "Кажется, что жаркий ветер из пустыни Гоби достиг Китайской империи и тронул ее сердце", - говорит Цзян.

Растянувшись на километры по Евразии, по территории современной Монголии и северо-западного Китая, кажущаяся бесконечной пустыня Гоби была главным отрезком древнего Шелкового пути. Сам путь был открыт дипломатом Чжан Цянем, который в качестве посла императора У-ди (156-87 гг. до н.э.) династии Хань (206 г. до н.э. - 220 г. н.э.) отправился в путешествие на запад из города Чанъань, ханьской столицы, в 139 году до н.э. Целью путешествия было заключить военный альянс с государством Даюэчжи против общего врага - всадников-головорезов сюнну, кочевого народа, который властвовал в степи начиная с конца третьего века до н.э. и до конца первого века н.э.

Ярко выраженный и гипнотический аромат не только добавлял женщинам соблазнительности, но и стал метафорой эпохи

Миссия со множественными перипетиями продолжалась почти 13 лет, но так и не была полностью выполнена. Государство Даюэчжи еще не оправилось от поражения, нанесенного им свирепыми кочевниками, и его царь не захотел объединиться с ханьским Китаем. Но когда в 126 году до н.э. Чжан Цянь вернулся на родину, он привез с собой знания о новом пути, который мог привлечь в страну военных и торговых союзников и, возможно, новых почитателей династии Хань.

В следующем тысячелетии путь, названный в честь знаменитого на весь мир китайского шелка, использовали не только искатели наживы и приключений - в конце концов он превратился в полностью развитую транспортную сеть, соединившую всю Евразию, от Китайской империи до стран Средиземноморья. Путь, от которого расходилось множество дорог, пересекал разные страны, связывая совершенно не похожие друг на друга культуры.

Максимально активным движение на Шелковом пути стало уже в период расцвета династии Тан, которая на долгое время положила конец четырем столетиям войн и раздробленности, отделявшими ее от не менее могущественного предшественника, империи Хань. Два золотых века китайской истории не уступали друг другу как по уровню общественного богатства и стабильности, так и по стремлению обрести знания и прославить свою империю.

У обеих династий была одна и та же столица - город Чанъань (ныне Сиань, столица провинции Шэньси). Именно оттуда императорский посол Чжан Цянь отправился в свое легендарное путешествие, сюда же на протяжении веков будет тянуться бесконечная вереница караванов, груженных самыми диковинными и прибыльными товарами на свете.

Пряности в этом списке были номером один еще до эпохи Тан. "Во времена династии Суй (581-618 гг. н.э.), непосредственно предшествовавшей династии Тан, пряности, которые транспортировали по Шелковому пути, уже ввозили в Китай в огромных количествах, - говорит Цзян. - Люди настолько хотели наполнить ароматами свои жилища, что по улицам двигались большие телеги, нагруженные тлеющими благовониями".

Империя Суй просуществовала всего лишь 37 лет. "Первые правители династии Тан действительно пытались ограничить масштабы роскоши, которую династия Суй позволяла себе и обществу в целом, - говорит Цзян. - Но по мере накопления огромных общественных богатств, и военных побед, которые расширили границы империи, сделав китайский отрезок Шелкового пути еще более безопасным, гедонизм стал возвращать свои позиции".

По словам Цзяна, спрос на пряности снова взлетел. У людей вошло в привычку сидеть вокруг длинных столов с большими курильницами. Большая часть пряностей превращалась в священный дым во время религиозных церемоний в буддийских храмах. Некоторые из рецептов благовонных смесей того времени можно отыскать в буддийских письменах и сегодня.

Выставка "Ароматы Китая: древнекитайская парфюмерная культура", совместный проект музея Чернуски и Шанхайского музея, открылась в музее Чернуски в Париже и продлится до конца августа. На выставке представлены древние рисунки, курильницы, бронзовые сосуды и образцы пряностей.