Владимир Путин поставил задачи перед новым главой ОКР

О том, что еще нужно сделать для российского спорта, президент поговорил с новым главой Олимпийского комитета России.

Владимир Путин принял Станислава Позднякова в своей загородной резиденции Ново-Огарево. "Прежде всего, хочу вас поздравить с избранием на такую заметную и важную позицию в качестве президента Олимпийского комитета России, хочу пожелать вам успехов", - заявил российский лидер.

За последние годы в российском спорте сделано многое. "Вы добились ярких результатов и побед, о чем говорит и, во всяком случае, до сих пор то, как проводится чемпионат мира по футболу ФИФА, ну и прежние наши достижения тоже об этом говорят", - отметил глава государства.

"Но и проблем много в российском спорте", - продолжил Путин. Президент рассчитывает, что знания и опыт Позднякова дадут возможность ОКР сделать новые шаги в организации российского спорта. "Для этого нужно активно работать с федерациями, с министерством спорта, с правительством, с общественными организациями, с общественностью в самом широком смысле этого слова, со средствами массовой информации, ну и, разумеется, с коллегами из зарубежных стран, в том числе и с Международным олимпийским комитетом", - заключил президент.

"Безусловно, вы очень верно заметили, что международное направление, международная деятельность Олимпийского комитета - один из приоритетов нашей работы. В этом смысле ОКР - некий институт спортивной дипломатии", - сказал Поздняков. "И после того, как Олимпийский комитет России был полностью восстановлен в правах в конце февраля этого года, безусловно, наша главная задача - вернуть доверие наших международных партнеров к самой структуре ОКР, к тем делам, которые мы делаем, и мы сейчас как раз готовим ряд предложений МОК", - объявил он. Предложения подготовлены и подразделению Международного олимпийского комитета - Олимпийской солидарности "с конкретным набором мероприятий, которые мы готовы совместно с МОК реализовывать у нас в России".

Говоря о подготовке к Олимпийским играм-2020 в Токио, докладчик заметил, что "безусловно, нужно здесь концентрированно вместе с министерством спорта..., с общероссийскими спортивными федерациями и другими структурами слаженно подойти к этой работе". Следующие зимние олимпийские игры будут через четыре года в Пекине, и к ним также нужно готовиться, сказал Поздняков.

"То есть, перед нами стоит очень много серьезных задач, которые, безусловно, будут требовать вашей поддержки и вашего внимательного отношения к этой отрасли", - подытожил глава ОКР. "Будем работать", - поддержал Путин.

Конечно же, Поздняков поблагодарил за поздравления в связи с избранием на должность главы ОКР, заметив, что для него большая честь возглавить комитет. "Я как человек, посвятивший всю свою жизнь спорту в разных ипостасях, видел успехи, заметные успехи в этой отрасли", - оценил он и поблагодарил главу государства за системный и внимательный подход к развитию российского спорта.

Кроме того, Поздняков поздравил Путина и всех болельщиков с успешным стартом чемпионата мира и двумя победами российской команды. Президент упомянул и успехи в других видах спорта. "Да, нам есть чем гордиться, буквально сегодня заканчивается чемпионат Европы по фехтованию, и шесть из 12 медалей золотых завоевали наши спортсмены", - согласился глава ОКР. Это результат системного подхода к подготовке сборных, считает он. "Одну из моделей подготовки фехтовальщиков, которую я в предыдущей своей работе использовал, я готов ее использовать и в работе Олимпийского комитета России", - сообщил он.