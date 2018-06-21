Во Вьетнаме полувековым БТР-152 подарили новую жизнь

Вьетнамские вооруженные силы продолжают эксплуатацию советских бронированных ветеранов - БТР-152.

Техника поступила на вооружение народной армии государства более 50 лет назад. За это время бронетраспортеры успели принять участие в войне против американцев, в освобождении Камбоджи от кровавого режима красных кхмеров. Машины продемонстрировали феноменальную надежность и ремонтопригодность.

Вьетнамское телевидение продемонстрировало, что "сто пятьдесят вторые", несмотря на солидный возраст, по-прежнему находятся в хорошей форме. Продемонстрированные образцы вооружены не только 7,62-мм пулеметами СГМБ, но и крупнокалиберными 14,5-мм КПВ.

Сообщалось о планах модернизации оставшихся в строю машин. Планировалось, что на них будет установлена бронированная крыша, зеркала заднего вида, они получат новые двигатели, коробки передач, светотехнику. Судя по представленному репортажу, доработки были произведены в ограниченном объеме - не все машины, например, получили крыши.

Весной текущего года вьетнамские военные представили еще один вариант БТР-152. Для своего миротворческого воинского контингента, действующего в составе сил ООН в Южном Судане, разработан санитарный вариант с увеличенной высотой салона. Окрашенная в белый цвет машина получила проблесковые маяки, систему кондиционирования, видеокамеры кругового обзора и более мощный двигатель.