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Рубрика: Власть

Антонов: РФ рассчитывает на ответный визит сенаторов в США

Приезд американских сенаторов и конгрессменов в Россию станет импульсом для возобновления межпарламентских связей. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Фото: AP Photo/Evan Vucci
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"Действительно, есть такие планы, что к нам в гости в Москву приедет группа сенаторов, - цитирует РИА Новости его заявление. - Естественно, мы приветствуем такое стремление. Мы считаем, что приезд сенаторов будет определенным импульсом для того, чтобы возобновить связи между парламентами двух стран".

По словам Антонова, визит запланирован на начало июля. Дипломат не исключил, что члены конгресса США также посетят Санкт-Петербург. Они уже получили российские визы, отметил посол.

"Для меня очень важно, что они приезжают в Москву", - подчеркнул Антонов. Он выразил наджду, что будет ответный визит. "И я хочу, чтобы наши сенаторы, представители Государственной думы приехали к нам (в Соединенные Штаты)", - сказал посол.

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