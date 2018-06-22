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Благоразумие и отвага: буйволы вырвали своего собрата из пасти львов

22.06.2018,  
00:25
Текст: Вадим Давыденко
Отличное видео удалось снять туристам, посетившим национальный парк в Ботсване. Буквально в 40-50 метрах от их экскурсионных внедорожников разыгралась настоящая драма с участием стайки голодных львиц и гигантского стада буйволов.
Фото: Дмитрий Коробейников / РИА Новости Фото: Дмитрий Коробейников / РИА Новости
Фото: Дмитрий Коробейников / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
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Сначала хищницы отрезали от стада одного из буйволов и, сбив его с ног, начали было сервировать стол перед ужином. Расчет был на то, что все млекопитающие по-человечески сочтут, что "моя хата с краю" и продолжат свой путь, бросив своего на произвол судьбы.

Но они поступили нелогично, по-животному - вступились за своего. Через несколько секунд рогатые приятели налетели на хищниц и отогнали ужа начавших было трапезу львиц.

В который раз уже звери дают людям урок храбрости и взаимовыручки, а те лишь щелкают и щелкают затворами камер...

животные
Фото: Синьхуа
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