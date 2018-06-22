Благоразумие и отвага: буйволы вырвали своего собрата из пасти львов

Отличное видео удалось снять туристам, посетившим национальный парк в Ботсване. Буквально в 40-50 метрах от их экскурсионных внедорожников разыгралась настоящая драма с участием стайки голодных львиц и гигантского стада буйволов.

Сначала хищницы отрезали от стада одного из буйволов и, сбив его с ног, начали было сервировать стол перед ужином. Расчет был на то, что все млекопитающие по-человечески сочтут, что "моя хата с краю" и продолжат свой путь, бросив своего на произвол судьбы.

Но они поступили нелогично, по-животному - вступились за своего. Через несколько секунд рогатые приятели налетели на хищниц и отогнали ужа начавших было трапезу львиц.

В который раз уже звери дают людям урок храбрости и взаимовыручки, а те лишь щелкают и щелкают затворами камер...