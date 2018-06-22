Бразильские военные в ходе спецоперации убили школьника

В Бразилии расследуют гибель школьника во время спецоперации в фавеле Марэ - одном из наименее благополучных районов Рио- де-Жанейро. Как сообщают СМИ, 14-летний подросток был ранен по дороге в учебное заведение. Мальчика доставили в больницу, где через несколько часов он умер.

По словам родителей погибшего, сын перед смертью успел рассказать, что ранившая его пуля была выпущена со стороны бронемашины, на которой приехали сотрудники военной полиции. Как отмечает ТАСС, в последние месяцы в Рио-де- Жанейро значительно ухудшилась ситуация с общественной безопасностью.

В связи с этим с февраля в неблагополучных районах города проводятся спецоперации с участием сил армии.