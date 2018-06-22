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22.06.2018 09:23
Рубрика: Общество
Проект: Наука

В России испытают ракетный двигатель, работающий на йоде

Текст: Николай Грищенко

В России состоятся испытания перспективного электроракетного двигателя, в котором в виде топлива будет использовать "чистый" реактивный йод.

- Наземные испытания двигательной установки разработчики проведут уже в конце июня, - рассказал один из руководителей проекта, инженер-конструктор РКК "Энергия" Павел Щербина.

Фото: YouTube
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На 2022 год запланировано проведение эксперимента, названного в честь автора идеи Валерия Островского, который предложил использовать йод в качестве вещества, необходимого для получения импульса тяги еще в конце 1990-х годов. Первая часть опытов будет проводиться на борту МКС, а вторая - с использованием грузового корабля. После отстыковки корабль будет еще месяц находиться на орбите для испытаний новых, работающих на йоде электроракетных двигателей.

Как сообщает пресс-служба "Роскосмоса", преимущество двигателя с использованием йода заключаются в его экономичности. В существующих ЭРД в качестве рабочего тела традиционно используется газ - ксенон, который значительно дороже. Кроме того, система подачи и хранения ксенона достаточно сложная и громоздкая, что значительно увеличивает габариты и массу двигательной установки.

Еще один важный момент - количества производимого ксенона недостаточно для решения перспективных задач космонавтики, например, полетов на Луну.

Предложенный конструкторами "Энергии" вариант двигателя будет оснащен безрасходным катодом-нейтрализатором, что позволит обойтись без ксенона или аргона. Такой двигатель может использоваться как маршевый или для коррекции орбиты, например, на спутниках связи, а также при решении транспортных задач дальнего космоса.

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