К торговой войне с США присоединилась Индия

Индия присоединилась к Европейскому союзу и другим торговым партнерам США в ответ на меры администрации Дональда Трампа. Напомним, Вашингтон повысил пошлины на сталь и алюминий.

Нью-Дели повысил импортные пошлины на различные американские товары, включая миндаль, яблоки и некоторые металлические изделия, сообщает washingtonpost.com. Новые тарифы вступят в силу 4 августа.

Власти Индии ранее выражали намерение освободиться от новых тарифов США на сталь и алюминий, утверждая, что индийский экспорт в США является небольшим по сравнению с другими странами.

А 14 июня Индия уведомила Всемирную торговую организацию о своем решении увеличить тарифы на более чем два десятка товаров из Соединенных Штатов.

Речь идет о сумме в 241 миллион долларов, соответствующей сумме импортных пошлин на сталь и алюминий, которая, как ожидается, будет введена в отношении Индии. Более трети суммы составляет продукция из миндаля.

Индия является крупнейшим в мире покупателем миндаля, выращенного в США. В 2016 году товарооборот между Соединенными Штатами и Индией достиг 114 миллиардов долларов.

Как отмечают аналитики, администрация Трампа ошибочно увеличила пошлины на индийские товары. Например, Индия недавно снизила тарифы на высококачественные американские мотоциклы с 75 процентов до 50.

Индия приняла свое решение на самом пике обострения мировой торговой войны, начавшейся после того, как Соединенные Штаты ввели пошлины на китайские товары в размере 50 миллиардов долларов, а Европейский союз принял решение о повышении пошлин на 3 миллиарда долларов за такие товары как американский бурбон, арахисовое масло и мотоциклы Harley-Davidson.

Гаутам Чикермане, исследователь международной и индийской экономической политики в Исследовательском фонде в Нью-Дели отметил, что этот шаг может навредить экономическому росту Индии в то время, как страна диверсифицирует свой экспорт. Кроме того, это решение может побудить власти Индии по-новому взглянуть на отношения с США "как на неприемлемые" и подтолкнуть Нью-Дели быть ближе к Юго-Восточной Азии и Европейскому союзу.

Между тем

В телевизионном интервью в четверг министр торговли США Уилбур Росс оправдал решение администрации Трампа ввести пошлины в отношении товаров из ряда стран, заявив, что эти действия являются защитой от многолетней "плохой практики".

"Мы собираемся решить проблему протекционизма во всем мире, и мы исправим это, сделав более болезненным для этих стран их плохое поведение, заставив их делать правильные вещи, что должно снизить торговые барьеры и снизить их тарифы", - заявил Росс в интервью Bloomberg Television.