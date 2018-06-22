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Рубрика: В мире

Опрос: Менее половины американцев одобряют внешнюю политику Трампа

Внешнеполитический курс президента США Дональда Трампа не утраивает большинство американцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом CNN.

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Исследование показало, что 53 процента респондентов негативно относятся к тому, как американский лидер выстраивает отношения с другими странами. Одобряют внешнюю политику Трампа только 39 процентов участников опроса. Месяц назад положительно внешнеполитический курс главы Белого дома оценивали 42 процента респондентов.

Примерно две трети американцев полагают, что зарубежные лидеры не уважают президента США, передает ТАСС.

Социологический опрос проводился с 14 по 17 июня. В нем приняли участие свыше тысячи совершеннолетних граждан США.

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