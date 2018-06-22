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22.06.2018,  
20:12
Текст: Антон Валагин

Польша вернула в строй советские танки Т-72

Агентство военного имущества Польши начало возврат армии снятых с вооружения танков Т-72.

Несколько десятков старых танков, помнящих еще времена Варшавского договора, согласно новым распоряжениям остаются в стране, пишет газета Rzeczpospolita. Т-72 должны были модернизировать и продать Иордании, теперь же после обновления бронетехника вернется на службу в польскую армию.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Танк Т-72 станет брендом

- Принято решение о создании новой танковой дивизии и повышении потенциала механизированных войск на востоке Польши. А другой возможности быстро оснастить техникой две формируемые бронетанковые бригады нет, - пояснил военный эксперт Войцех Лучак.

Схожая ситация складывается и с военными объектами на востоке страны. Прежде всю лишнюю недвижимость предполагалось продать гражданским, однако сейчас министерство обороны проводит новую ревизию имущества, особенно к востоку от Вислы.

- Теперь для покупки военной недвижимости необходимо разрешение Минобороны, - рассказал глава Агенства военного имущества Кшиштоф Фалковский.

О планах создать на востоке Польши новую дивизию было объявлено в марте. Сейчас в сухопутные пойска страны входит одно танковое и два механизированных соединения.

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