Посол России в США: Нужно вместе бороться с угрозами

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что России и США необходимо объединить усилия в борьбе с терроризмом. Слова были сказаны во время проведения акции "Свеча памяти".

Как пишет РИА Новости, дипломат возложил венок к мемориальной плите "Дух Эльбы".

"Это символ боевого братства народов СССР и США. Мы объединились в борьбе с общим врагом и вместе победили нацизм. Мы должны помнить об уроках прошлого", - подчеркнул посол.

Он также обратил внимание на то, что предотвратить Вторую мировую войну не удалось из-за разобщенности ведущих стран мира, не сумевших вовремя распознать опасность. По словам Антонова, целью войны было не только порабощение, но и уничтожение целых народов.

Напомним, в 4 часа утра 22 июня 1941 года нацистская Германия вероломно вторглась на территорию Советского союза.