Разведку у границ РФ за неделю провели 20 летательных аппаратов

За минувшую неделю самолеты противовоздушной обороны (ПРО) РФ семь раз поднимались в воздух для предотвращения нарушений государственной границы. Такие данные обнародовала газета "Красная звезда".

"Семь подъемов истребителей из состава дежурных по ПВО сил выполнено с целью недопущения нарушения госграницы РФ, - говорится в материале издания российских вооруженных сил. - Нарушений воздушного пространства РФ не допущено".

Разведку вдоль границ за неделю провели 20 летательных аппаратов.