700 тыс. рублей получит победитель Международного конкурса теноров

С 10 по 15 сентября 2018 года в музыкальном театре "Геликон-Опера" пройдет Международный конкурс теноров "Хосе Каррерас Гран-при". Его учредителем является Благотворительный фонд поддержки музыкального искусства "Фонд Елены Образцовой". К участию допускаются российские и зарубежные исполнители от 18 до 35 лет включительно.

Результаты конкурса будут определены решением Международного жюри, в состав которого войдут оперные певцы Джакомо Арагаль (Испания) и Дмитрий Корчак (Россия), оперная певица Илеана Котрубас (Румыния), профессор Консерватории Пезаро Лоренцо Бавай (Италия), художественный руководитель театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман и генеральный директор - художественный руководитель Большого театра Лисеу Кристина Шепельман (Испания). Председателем жюри выступит известный испанский тенор Хосе Каррерас.

Лауреаты будут награждены денежными призами. Так, обладатель Гран-при получит премию в размере 700 тыс. рублей. Кроме того, будут вручены первая, вторая и третья премии в размере от 250 до 500 тыс. рублей.

Конкурс будет проведен в три тура. Прослушивания I и II туров можно будет посетить бесплатно. На торжественное открытие и Гала-концерт, а также на III тур и торжественное закрытие конкурса вход будет осуществляться по билетам и приглашениям.