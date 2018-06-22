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22.06.2018 10:32
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В парке "Ходынское поле" начались работы по благоустройству 2 очереди

Текст: Ангелина Зеленькова
Уже в этом году столичные власти приведут в порядок участок парка "Ходынское поле" площадью почти 6,5 га, который располагается между Ходынским бульваром и территорией, где была взлетно-посадочная полоса Центрального аэродрома имени Фрунзе. Об этом сообщил "РГ" заммэра Москвы Петр Бирюков.

Москвичи смогут оценить спортивные зоны в парке, которых всего четыре. Первая - для  любителей скейтинга, велосипедистов и любителей роликовых коньков. Для них организуют скейт-зону, там же смонтируют роллердром. Вторую зону отведут под игровые виды спорта. Третья будет предназначена для занятий силовыми видами спорта. Там появится специальное атлетическое оборудование. Четвертую зону отведут для людей пожилого возраста, для них установят специальный тренажерный комплекс.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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"Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы уже приступили к работам по устройству спортивной зоны. Здесь разместят два теннисных корта, два баскетбольных поля, настольный теннис, площадки для воркаута и паркура" - отметил Бирюков.

На территории всего парка предусмотрена высадка различных видов деревьев и кустарников. Здесь разобьют цветники площадью более 10 тыс.кв.м. и обустроят газоны  - более 130 тыс. кв.м. В парке появится пруд с островом, благоустроенная набережная и удобные спуски к воде.

Вдоль южных границ парка высадят яблоневую аллею, которая организует пешеходный бульвар. Там же обустроят сухой пешеходный фонтан на 245 водных струй. По всему парку пройдут велодорожки протяженностью более 2 км.

Кроме того, по всей территории организуют разветвленную дорожно-тропиночную сеть, по которой можно будет дойти до самых окраин зоны отдыха, а навигационные стенды помогут не заблудиться. Вдоль всей прогулочной сети предусмотрено наружное освещение и архитектурно-художественная подсветка.

"Сейчас в парке уже обустроили искусственные холмы со смотровыми площадками, в местах с большим перепадом высот предусмотрены пандусы для маломобильных групп населения. Для любителей домашних животных организована площадка для выгула собак площадью более 600 кв.м" - рассказал Петр Бирюков.

Фото: Reuters
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Также выполнены работы по устройству трех детских площадок для различных возрастных групп. Завершается обустройство батутного центра, универсальных помещений для творчества и общения и двух спортивных павильонов (детского и для всех поколений).

Отдельное внимание уделили организации главной входной группы. Она спроектирована так, чтобы посетителям сразу открывался вид на сухой фонтан.

"Проект благоустройства парка "Ходынское поле" создан с учетом мнения горожан. В ходе проектирования за основу взяты итоги голосования, проведенного на портале "Активный гражданин" в марте прошлого года: 82,8% участников поддержали предложенный проект благоустройства" - подчеркнул Петр Бирюков.

Напомним, что благоустройство парка "Ходынское поле" на площади более 19 га началось в прошлом году. В этом году приступили к работам на территории парка площадью порядка 6,5 га. По итогам комплексного благоустройства общая площадь зоны отдыха с учетом 2018 года составит более 25 га.

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