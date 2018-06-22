В Туле ушел из жизни легендарный летчик Великой Отечественной войны, Герой России, почетный гражданин Тулы Иван Антонович Леонов. Он единственный боевой летчик в мире, воевавший в небе с ампутированной рукой, в связи с чем его имя внесено в Книгу рекордов Гиннесса.

Иван Леонов родился 1 февраля 1923 года в деревне Моговка Карачаевского уезда Брянской области (ныне Шаблыкинский район Орловской области). Окончил семь классов, работал железнодорожником. В 1940 году поступил в Армавирскую школу пилотов. Летчик - истребитель Леонов боевое крещение принял в боях за Москву, где впервые сбил фашистский самолет. В июле 1943 года был сбит сам во время разведки. Получил тяжелое ранение - пришлось ампутировать руку.

Ему удалось уговорить командование оставить его в строю. С протезом левой руки Леонов на биплане По-2 выполнял боевые задачи в составе 33-й эскадрильи связи 1-й воздушной армии. Он вел разведку, доставлял приказы, грузы для партизан в тылу врага. Совершил более 60 боевых вылетов.

После войны закончил пединститут, преподавал в Тульском автотранспортном техникуме, работал в системе ДОСААФ.

Награжден тремя орденами Боевого Красного Знамени, орденом Отечественной войны, медалями "За отвагу", "За оборону Москвы", "За взятие Кенигсберга", "За Победу над Германией" и другими. В феврале 1995 года указом президента России за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне, старший лейтенант в отставке Иван Антонович Леонов получил звание Героя России.

- Ушел из жизни Герой России, легендарный летчик-истребитель, выдающийся человек с уникальной судьбой и твердым характером. В годы Великой Отечественной войны Иван Антонович героически отстаивал родное небо. Его мужество и отвага стали примером для многих защитников Родины. Светлая память об Иване Антоновиче навсегда сохранится в наших сердцах, - соболезнования родным легендарного летчика выразил губернатор области Алексей Дюмин.

Помимо двух родных дочерей, Иван Антонович с супругой воспитали еще пятерых приемных детей, родители которых погибли в войну.

Похороны Ивана Леонова состоятся в субботу.