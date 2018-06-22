В Воронеже испытали лазерное зажигание для многоразовой ракеты

Россия впервые испытала лазерную систему зажигания для кислородно-водородного ракетного двигателя, сообщили в концерне "Энергомаш".

Тестирование новой запальной системы прошло в Воронеже, на испытательном комплексе КБ химавтоматики.

- Было проведено три теста, лазер поджигал топливную смесь непосредственно в камере сгорания. Состояние агрегатов после испытаний удовлетворительное, - рассказал пресс-секретарь КБХА Александр Кажикин.

По мнению главного конструктора КБ Виктора Горохова, внедрение лазерной системы зажигания позволит снизить массу двигателя, упростит процедуру его запуска и увеличит надежность всей силовой установки.

- Несколько лет назад наше предприятие провело успешные эксперименты по лазерному поджигу кислородно-керосинового топлива. Осваивая сегодня эту технологию уже на кислороде-водороде, мы делаем большой шаг в сторону создания надежных двигателей многократного включения для перспективных многоразовых ракетно-космических систем, - рассказал Горохов.

Справка "РГ"

КБ Химавтоматики - один из ведущих российских разработчиков и производителей жидкостных ракетных двигателей. Предприятие ведет ряд инновационных разработок по ядерным, ионным и другим нетрадиционным силовым установкам.