На Камчатке включили отопление

В село Усть-Хайрюзово Тигильского района Камчатки по требованию прокуратуры вернули отопление.

Подавать тепло в дома и социальные объекты (больницу, детсад, школу, почту) населенного пункта, где проживает тысяча человек, прекратили 18 июня согласно постановлению главы поселения. Но принятое администрацией решение было незаконным.

Как пояснила "РГ" старший помощник прокурора края Лариса Шунина, отопительный сезон должен заканчиваться после того, как среднесуточная температура воздуха пять дней продержалась на отметке выше восьми градусов со знаком плюс.

- Проверка показала, что в течение пяти дней, предшествующих окончанию отопительного периода, на территории села среднесуточная температура воздуха составляла от +4,1 до +7,8 градуса. После отключения теплоснабжения 19 июня среднесуточная температура зафиксирована на уровне +6,1 градуса по Цельсию, - сказала Шунина.

В адрес главы поселения прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона и жилищных прав людей. Кроме того, в его отношении было возбуждено административное дело.

Тепло в дома людей и социальные объекты вернули вечером 21 июня.