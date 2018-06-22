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22.06.2018 07:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке включили отопление

Текст: Юлия Гарднер

В село Усть-Хайрюзово Тигильского района Камчатки по требованию прокуратуры вернули отопление.

Подавать тепло в дома и социальные объекты (больницу, детсад, школу, почту) населенного пункта, где проживает тысяча человек, прекратили 18 июня согласно постановлению главы поселения. Но принятое администрацией решение было незаконным.

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Как пояснила "РГ" старший помощник прокурора края Лариса Шунина, отопительный сезон должен заканчиваться после того, как среднесуточная температура воздуха пять дней продержалась на отметке выше восьми градусов со знаком плюс.

- Проверка показала, что в течение пяти дней, предшествующих окончанию отопительного периода, на территории села среднесуточная температура воздуха составляла от +4,1 до +7,8 градуса. После отключения теплоснабжения 19 июня среднесуточная температура зафиксирована на уровне +6,1 градуса по Цельсию, - сказала Шунина.

В адрес главы поселения прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона и жилищных прав людей. Кроме того, в его отношении было возбуждено административное дело.

Тепло в дома людей и социальные объекты вернули вечером 21 июня.

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