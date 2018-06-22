В Приморье после проезда большегруза обрушился мост

В Надеждинском районе Приморья после проезда большегрузного автомобиля обрушился мост через реку Кипарисовка, находившийся на дороге к дачному массиву.

Как сообщила пресс-служба администрации Приморского края, транспортное сообщение с поселком не нарушено, так как к нему есть еще три проезда через поселок Таежный.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморья отметили, что на место выехали представители администрации муниципалитета. Упавший с моста большегруз вытаскивает кран. Далее будет решаться вопрос о восстановлении моста.

Это далеко не первое подобное происшествие. Так, в феврале после проезда большегруза обрушился мост на трассе Владивосток - Находка у поселка Новолитовск, в августе 2017 года большегруз стал причиной обрушения сооружения возле села Таежка.