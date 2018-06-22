Бизнесвумен из КБР не доплатила налогов на четыре млрд рублей

В Урванский районный суд Кабардино-Балкарии направлено на рассмотрение уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ. Обвинительное заключение утвердил заместитель Генпрокурора Иван Сыдорук.

Как следует из материалов следствия, гендиректор компании в течение двух лет занижала в налоговых декларациях суммы акциза, НДС и прибыли с продажи алкоголя. Липовые декларации женщина передала в межрайонную инспекцию ФНС России № 6 по Кабардино-Балкарской Республике. Общая сумма недоплаченных налогов превысила четыре миллиарда рублей.

Теперь бизнесвумен грозит лишение свободы на срок до шести лет. Статья предполагает амнистию, если преступление было совершено впервые, а все недоимки были возмещены. Однако вернуть в бюджет удалось только 852 миллиона рублей, а на оставшиеся 3,2 миллиарда женщине был предъявлен гражданский иск от налоговиков.