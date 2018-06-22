Новости

Анна Кузнецова прокомментировала свое переназначение детским омбудсменом 17:20
Артем Дзюба выразил готовность "сыграть" за женскую сборную России 17:18
Спин-офф мультсериала "Бивис и Баттхед" "Дарья" получит "перезапуск" 17:10
РФ и Южная Корея создадут платформу для четвертой промышленной революции 17:10
Трейлер и постеры: экологический постапокалипсис The Domestics 17:06
Ушаков рассказал об отсутствии ответа лидера КНДР на приглашение в РФ 17:05
Составлен рейтинг регионов по доходам от штрафов за нарушение ПДД 16:45
Под Калининградом осудят "Деда Мороза", сломавшего челюсть подростку 16:42
"Джейме Ланнистер" рассказал про самую жестокую сцену "Игры престолов" 16:31
В Югре вертолет совершил жесткую посадку 16:28
В Волгограде владелец лодочной станции отправлен под домашний арест 16:26
Ростовчанке после укуса комара удалили червя-паразита 16:26
Роналду и Головин стали лидерами по подписчикам после первого тура ЧМ 16:26
Бизнесвумен из КБР не доплатила налогов на четыре млрд рублей 16:21
Ник Кейв: "Нелюбовь" Андрей Звягинцева - чистая мизантропия 16:16
Возгорание самолета в аэропорту Тюмени попало на видео 16:09
Ученые выяснили, в каком возрасте лишний вес защищает от рака 15:56
Новый японский кроссовер доступен для заказа в России 15:55
На Кубани онкологи восстановили пациенту нос из ребра 15:33
Как правильно загорать на солнце 15:10
Бывший вице-премьер Крыма получил 11,5 года колонии 14:58
Диспетчеры опровергли опасное сближение самолетов в ростовском небе 14:55
Бразилия - Коста-Рика - онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 14:50
В Минске после шестилетней реконструкции открыли стадион "Динамо" 14:26
Безуглов: Игроки сборной России сдали более 300 допинг-проб 14:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Тест: Как правильно загорать на солнце
Тест: Как правильно загорать на солнце
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
22.06.2018 16:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Бизнесвумен из КБР не доплатила налогов на четыре млрд рублей

Текст: Михаил Сухарев (Кабардино-Балкария)

В Урванский районный суд Кабардино-Балкарии направлено на рассмотрение уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ. Обвинительное заключение утвердил заместитель Генпрокурора Иван Сыдорук.

Фото: depositphotos.com
Сибиряк выпил в императорских покоях и сбежал, украв статуэтку

Как следует из материалов следствия, гендиректор компании в течение двух лет занижала в налоговых декларациях суммы акциза, НДС и прибыли с продажи алкоголя. Липовые декларации женщина передала в межрайонную инспекцию ФНС России № 6 по Кабардино-Балкарской Республике. Общая сумма недоплаченных налогов превысила четыре миллиарда рублей.

Теперь бизнесвумен грозит лишение свободы на срок до шести лет. Статья предполагает амнистию, если преступление было совершено впервые, а все недоимки были возмещены. Однако вернуть в бюджет удалось только 852 миллиона рублей, а на оставшиеся 3,2 миллиарда женщине был предъявлен гражданский иск от налоговиков.

Происшествия Правосудие Следствие В регионах

Главное сегодня

Путин переназначил Патрушева секретарем Совбеза
МИД РФ: Россия готова доказать причастность Запада к химатакам в Сирии
При отборе проб в Сирии и в "деле Скрипалей" были допущены ошибки
Власти Ирана допустили выход из ядерной сделки
В Донбассе приговорили Порошенко к пожизненному заключению