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22.06.2018 13:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Ингушетии обнаружены останки бойцов Красной армии

Текст: Николай Грищенко

В Ингушетии около города воинской славы Малгобек солдаты Южного военного округа и местные поисковики обнаружили останки 14 бойцов Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной войны. Найдено также истлевшее снаряжение и обмундирование, в том числе личные вещи. Личность одного из найденных удалось установить по медальону.

- По записке, вложенной в самодельный медальон из двух вбитых друг в дружку гильз винтовочных патронов, удалось установить, что это останки красноармейца Тимофея Никифоровича Перкова. Родился он в 1901 году в деревне Сергеевка в Чувашии, и служил во второй роте 62-й отдельной бригады морской пехоты, - сообщили "РГ" в поисковом отряде "Малгобек".

Фото: depositphotos.com
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Морской пехотинец считался пропавшим без вести 9 октября 1942 года. В ходе раскопок выяснилось, что красноармеец вел бой из стрелковой ячейки в двух километрах от поселка Старый Малгобек. Предположительно, боец погиб в результате прямого попадания снаряда или мины. С помощью городской администрации Малгобека поисковики разыскали потомков погибшего солдата. К сожалению, жена Тимофея Никифоровича и его двое сыновей уже умерли, и потому в последний путь красноармейца в чувашской деревне Сергеевка провожали внуки и правнуки.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Южного военного округа, в ходе акции "Вахта памяти" развернуто свыше 20 полевых лагерей. Военнослужащие совместно с добровольцами ведут раскопки там, где в годы Великой Отечественной шли бои. Для обнаружения останков погибших солдат поисковые группы снабжены миноискателями "Корнет", другим специальным оборудованием, а также мотопилами и шанцевым инструментом.

Совместные усилия уже принесли свой результат. Весной в районе города Новошахтинска Ростовской области найдены останки 85 солдат и офицеров, которые умерли в полевом госпитале. В станице Голубинской Волгоградской области на кургане Хорошев военнослужащим удалось обнаружить позицию зенитной установки, которая, очевидно, была разбита попаданием снаряда, на этом месте подняты останки пяти бойцов - зенитчиков. Помимо этого патроны, гильзы, осколки снарядов и каски найдены в районе мыса Фиолент у Севастополя, на горе Фонарь вблизи поселка Горячий ключ, и в районе Терского хребта в Моздокском районе.

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